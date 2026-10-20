بورسعيد تشيع جثمان النقيب أحمد النشار في جنازة عسكرية

شيّع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جثمان النقيب أحمد النشار، مدير مكتب حكمدار أمن جنوب سيناء، في جنازة عسكرية مهيبة، تقدمها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، واللواء وائل رشدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية، وسط حالة من الحزن بين أهالي المحافظة.

وانطلقت مراسم تشييع الجثمان من مسجد لطفي شبارة عقب صلاة الظهر، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في بورسعيد، تقديرًا لما قدمه الفقيد خلال أداء واجبه الوطني.



وفاة النقيب أحمد النشار في حادث انقلاب سيارة

وكان النقيب أحمد النشار قد لقي مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة كانت تقل 4 من رجال الشرطة على الطريق الدولي طور سيناء – شرم الشيخ، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ، أثناء أداء عمله.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة سيد محمد محمد السعيد، من مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إلى جانب إصابة اللواء أحمد صفوت، حكمدار أمن جنوب سيناء، وأمين شرطة آخر.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي بورسعيد عقب الإعلان عن وفاة النقيب أحمد النشار، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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