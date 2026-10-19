استياء من بطء التنفيذ.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة 126 عمارة سكنية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة 126 عمارة سكنية بمنطقة شباب الخريجين بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة سكنية حضارية تليق بأهالي المنطقة

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق والنقل، والأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حيث تابع المحافظ مستجدات التنفيذ ومراحل العمل، واطّلع على أعمال تطوير الطرق والمداخل ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

تطوير متكامل للطرق والمداخل وشبكات تصريف مياه الأمطار والأرصفة والإنارة.. لتحسين جودة الحياة

وتشمل أعمال تطوير منطقة شباب الخريجين إنشاء ورفع كفاءة عدد من الطرق الترابية بمداخل المنطقة، التي كانت تمثل تحديًا أمام حركة المواطنين، إلى جانب أعمال تنفيذ طبقات الأساس ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، فضلًا عن تنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار والتوسعات اللازمة، وأعمال البردورات والإنترلوك، وتنفيذ منظومة متكاملة للإنارة العامة للأرصفة، ورصف الشوارع الرئيسية بالطبقة الأسفلتية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات

كما تتضمن خطة التطوير الحفاظ على مناطق اللاندسكيب والمساحات الخضراء القائمة والعمل على رفع كفاءتها، بما يحقق التكامل بين تطوير البنية التحتية والتنسيق الحضاري، ويسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة

وفي سياق متصل، تابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير مساكن النصر بحي الضواحي، والتي تشمل تطويرًا شاملًا لـ30 عمارة سكنية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، وترميم الواجهات الخارجية للعمارات وإعادة دهانها، وتطوير منظومة الإضاءة والمسطحات الخضراء، إلى جانب تمهيد الشوارع ورفع المخلفات، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وأبدى المحافظ استياءه من بطء معدلات تنفيذ الأعمال بمساكن النصر، واستدعى الشركة المنفذة للمشروع، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود ودفع وتيرة العمل وتسريع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمراجعة أعمال التطوير، والتأكد من جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المطلوبة، فضلًا عن متابعة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للمستهدف وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التنفيذ، وعدم التهاون في جودة الأعمال أو التأخر في إنجازها، مشددًا على أن تطوير المناطق السكنية بحي الضواحي يأتي ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية متكاملة تليق بأهالي بورسعيد