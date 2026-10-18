تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة المهندس علي سليمان الإعدادية بنين، يرافقه الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بحضور الأستاذ خلف عبد العزيز مدير المدرسة، التي تضم ٦٠٦ طالب موزعين على ١٥ فصلًا دراسيًا.

وكيل تعليم بورسعيد يوجه بالتحقيق في مخالفات بمدرسة المهندس علي سليمان الإعدادية بنين

وخلال الجولة، وجه الأستاذ محمود بدوي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في بعض المخالفات بمعرفة مدير إدارة جنوب التعليمية، وتحديد المسئوليات حيالها، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، مع التأكيد على ضرورة التعامل الحاسم مع أوجه القصور، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية بما يضمن انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل المدارس.