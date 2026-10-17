قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب إقالة نتنياهو.. ليبرمان: نتعهد بتمرير «قانون المتهم» فور أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية
التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. مواعيد المترو وقطار LRT
قرار مفاجئ من محافظ مطروح.. إعفاء رئيس مدينة سيوة ونائبه من منصبيهما.. اعرف الأسباب
من حماية الأمن القومي إلى مواجهة الطوارئ.. متى يعقد مجلس النواب جلسات استثنائية؟
كأس الخليج للناشئين.. محمد جمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى السعودية
السترات الصفراء.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن في فرنسا
إلهام شاهين: تعرضت لهجوم من السلفيين بسبب «لحم رخيص» رغم أنه أكثر أعمالي احتشاما
شوط أول سلبي بين منتخب مصر للناشئين والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
لاعتداءهم على دبلوماسيين.. بلجيكا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إسرائيليين
حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني
مطار عدن يستأنف رحلاته بعد تعليق مؤقت إثر هجوم بطائرة مسيّرة
حفاظا على أرزاق التجار.. محافظ القاهرة: ترميم سوق الخيامية خلال ساعات الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة 445 كيلو من الخردة وفرز القمامة بزهور بورسعيد

استمرار حملات النظافة المكثفة بأحياء بورسعيد لرفع المخلفات
استمرار حملات النظافة المكثفة بأحياء بورسعيد لرفع المخلفات
محمد الغزاوى

واصلت اجهزة محافظة بورسعيد و مدينة بورفؤاد عملها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة جهود الارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضاري، 

ونفذت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات، والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء، والتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية بمختلف المناطق.

 حي الزهور.. مصادرة 445 كيلو من الخردة وفرز القمامة ومواصلة حملات النظافة

تابع الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أعمال حملة للتصدي لظاهرة النباشين وفارزي القمامة، والحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على منظومة النظافة والمظهر الحضاري، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة 445 كيلو من الخردة وفرز القمامة التي جرى تجميعها بالمخالفة، وتسليم المضبوطات إلى مصنع تدوير القمامة للاستفادة منها ضمن منظومة إعادة التدوير.

وفي استجابة لشكاوى المواطنين، تابع رئيس الحي، لليوم الثاني على التوالي، حملة نظافة مكثفة بمداخل ومناور العمارتين رقمي 13 و14 بمنطقة علي بن أبي طالب، تضمنت رفع المخلفات والقمامة المتراكمة، وتطهير وتنظيف خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحي، وسحب تجمعات المياه، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والحفاظ على الصحة العامة.

 حي العرب.. تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والحارات والعناية بالمسطحات الخضراء

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العرب، بإشراف ومتابعة المهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي، تنفيذ حملات النظافة اليومية، حيث شهدت حارة عنتر أعمال الكنس اليدوي ورفع تراكمات القمامة، فيما نُفذت حملة نظافة صباحية مكثفة بمنطقة حي الكويت، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، تضمنت كنس الشوارع وتجميع المخلفات ورفعها، للحد من التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وفي إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي، تواصلت أعمال الري والنظافة والعناية بالأشجار والحدائق، وشملت حديقة اللوتس بمنطقة حي الكويت وحديقة الإسعاف، إلى جانب تهذيب الأشجار خلف مسجد الشاطئ وفي محيط الإسعاف، وري أشجار المبادرة بشارعي نهضة مصر والصباح، واستمرار أعمال النظافة والري بحديقتي الأسرة والياسمين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين البيئة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والحدائق العامة.

 مدينة بورفؤاد.. متابعة ميدانية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بالوردية الصباحية

تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، جهود شركة نهضة مصر للخدمات البيئية خلال الوردية الصباحية لرفع المخلفات البلدية وتراكمات القمامة، مع تكثيف أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومحيط العقارات السكنية والميادين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي بمختلف قطاعات المدينة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمدينة جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية، والقضاء على تجمعات القمامة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد أحياء بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم استقلال الذمة المالية بين الزوجين

القرآن الكريم

هل كثرة الألفاظ غير المألوفة تتعارض مع سهولة القرآن؟.. رئيس جامعة الأزهر السابق يجيب

وزارة الأوقاف

405 إدارات فرعية و238 وظيفة.. حصاد التطوير المؤسسي بوزارة الأوقاف خلال 3 أشهر

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد