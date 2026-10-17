مصادرة 445 كيلو من الخردة وفرز القمامة بزهور بورسعيد

واصلت اجهزة محافظة بورسعيد و مدينة بورفؤاد عملها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة جهود الارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضاري،

ونفذت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات، والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء، والتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية بمختلف المناطق.

حي الزهور.. مصادرة 445 كيلو من الخردة وفرز القمامة ومواصلة حملات النظافة

تابع الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أعمال حملة للتصدي لظاهرة النباشين وفارزي القمامة، والحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على منظومة النظافة والمظهر الحضاري، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة 445 كيلو من الخردة وفرز القمامة التي جرى تجميعها بالمخالفة، وتسليم المضبوطات إلى مصنع تدوير القمامة للاستفادة منها ضمن منظومة إعادة التدوير.

وفي استجابة لشكاوى المواطنين، تابع رئيس الحي، لليوم الثاني على التوالي، حملة نظافة مكثفة بمداخل ومناور العمارتين رقمي 13 و14 بمنطقة علي بن أبي طالب، تضمنت رفع المخلفات والقمامة المتراكمة، وتطهير وتنظيف خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحي، وسحب تجمعات المياه، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والحفاظ على الصحة العامة.

حي العرب.. تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والحارات والعناية بالمسطحات الخضراء

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العرب، بإشراف ومتابعة المهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي، تنفيذ حملات النظافة اليومية، حيث شهدت حارة عنتر أعمال الكنس اليدوي ورفع تراكمات القمامة، فيما نُفذت حملة نظافة صباحية مكثفة بمنطقة حي الكويت، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، تضمنت كنس الشوارع وتجميع المخلفات ورفعها، للحد من التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وفي إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي، تواصلت أعمال الري والنظافة والعناية بالأشجار والحدائق، وشملت حديقة اللوتس بمنطقة حي الكويت وحديقة الإسعاف، إلى جانب تهذيب الأشجار خلف مسجد الشاطئ وفي محيط الإسعاف، وري أشجار المبادرة بشارعي نهضة مصر والصباح، واستمرار أعمال النظافة والري بحديقتي الأسرة والياسمين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين البيئة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والحدائق العامة.

مدينة بورفؤاد.. متابعة ميدانية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بالوردية الصباحية

تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، جهود شركة نهضة مصر للخدمات البيئية خلال الوردية الصباحية لرفع المخلفات البلدية وتراكمات القمامة، مع تكثيف أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومحيط العقارات السكنية والميادين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي بمختلف قطاعات المدينة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمدينة جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية، والقضاء على تجمعات القمامة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.