قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية
النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر
لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية
أحزاب سياسية: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد جاهزية مصر لمساندة أشقائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة في مرافعتها بقضية الاعتداء على فتاة بورسعيد: ضرورة صون كرامة ذوي الهمم

ضرورة حمايتهم وصون كرامتهم النيابة العامة للمجتمع عن حقوق ذوي الهمم خلال مرافعتها أمام جنايات بورسعيد
ضرورة حمايتهم وصون كرامتهم النيابة العامة للمجتمع عن حقوق ذوي الهمم خلال مرافعتها أمام جنايات بورسعيد
محمد الغزاوى

حرص المستشار إيهاب السعيد، وكيل النائب العام، فى بورسعيد على توجيه رسالة إلى المجتمع بشأن حقوق ذوي الهمم وضرورة حمايتهم وصون كرامتهم، خلال مرافعته في قضية التعدي على فتاة من ذوي الهمم ببورسعيد، مؤكدًا أن حمايتهم مسؤولية مجتمعية وأن كرامتهم حق لا يجوز المساس به.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته:

أما حديثنا إلى المجتمع، فمفاده:

إن اختبار إنسانيتنا ليس في كيفية معاملتنا للأقوياء، بل في كيفية حمايتنا للضعفاء، إن ذوي الإعاقة ليسوا عبئًا على المجتمع، بل أمانة في أعناقنا، لهم الحق في الحياة بأمان، وما أسمى مجتمعًا يأمن فيه الجانب، ويكافأ فيه البريء.

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله.

إن حماية ذوي الهمم واجب تؤديه الدولة، وحق تصونه، ولا مكان في مجتمعنا لمن ينتهك كرامتهم.

هنا تظهر حقيقة المجتمع، وهنا يختبر معدن الإنسان.

فليست القوة أن تستقوي على ضعيف، ولا المروءة أن تستغل عاجزًا، ولا البطولة أن تجرح قلبًا لا يملك دفع الأذى عن نفسه.

إنما القوة أن تحمي، والمروءة أن ترحم، والبطولة أن تذود عن المظلوم وتنتصر للضعيف.

وقد قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم.

فالكرامة حق لا تنتقصه إعاقة، والإنسانية قيمة لا تمحوها قلة القدرة، والرحمة مبدأ لا تبيحه استغلال.

وبصون حقوقهم تسمو قيمنا، وبحمايتهم تثبت أن الإنسانية ليست كلمات تقال، بل مواقف تصان بها الحقوق، وتحفظ بها الكرامة، ويستقيم بها الوطن.

السيد الرئيس ... الهيئة الموقرة ...

لم يتبق من حديث النيابة العامة إلا مطلب أخير.

فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي عقوبة الإعدام شنقًا.

ضرورة حمايتهم وصون كرامتهم النيابة العامة للمجتمع عن حقوق ذوي الهمم خلال مرافعتها أمام جنايات بورسعيد

السيد الرئيس ... الهيئة الموقرة ...

وإني أستحضر في وجدانكم ... ما لاقته هالة من أهوال ورعب وألم، هيبة المحكمة قاسم الحق الذي يعيش في ضمائركم، ومهو شعار عدالتكم، وقاسم العدل الذي أقسمتم به يمين الولاء ... فإننا نلتمس من عدالتكم حكمًا رادعًا نرمي به إلى ضبط المجتمع وصونه.

أنتم قضاة الحق ... والقاضي الحازم يهذب بالزجر ...

وليُعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وليعلم الكافة أننا كذلك نفعل بالظالمين ...

وإن آخر حديثي دائمًا:

بسم الله الرحمن الرحيم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صدق الله العظيم.

حفظكم الله ووفقكم إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد ... حفظ الله الوطن.

بورسعيد النيابة العامة جنايات بورسعيد ذوى الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يكتفي بخوض تمرينات في الجيم برواندا بسبب سوء الأحوال الجوية

الأهلي

الأهلي يطالب بركلة جزاء أمام كيتارا بعد سقوط طاهر محمد طاهر

أفشة

العارضة تحرم الأهلي من هدف مبكر أمام كيتارا بعد أسيست أفشة

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد