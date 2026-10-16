في أول جمعة بعد وفاته| أصدقاء طالب بورسعيد يوزعون رز بلبن في المقابر.. صور

في مشهد إنساني مؤثر يعكس حالة الحزن التي خيمت على أصدقاء الطالب آدم الأحمدي بمحافظة بورسعيد، حرص عدد من أصدقائه على توزيع «رز بلبن» في المقابر، اليوم الجمعة، في أول جمعة بعد وفاته، تخليدًا لذكراه وتعبيرًا عن محبتهم له، وسط حالة من التأثر بين أسرته والمقربين منه.

أصدقاء آدم يخلدون ذكراه في المقابر

وجاءت مبادرة أصدقاء الطالب الراحل في مشهد يعبر عن تمسكهم بذكراه، بعد رحيله الذي ترك حالة من الحزن بين زملائه وأصدقائه ومعلميه، وكذلك بين أهالي محافظة بورسعيد، الذين تابعوا تفاصيل الواقعة باهتمام.

مدرسة العاشر من رمضان تنعى الطالب آدم

وكانت مدرسة العاشر من رمضان بمحافظة بورسعيد قد نعت الطالب آدم، الذي كان مقيدًا بالصف الثاني الإعدادي، بكلمات مؤثرة، أعربت خلالها عن حزنها لوفاته، مشيرة إلى ما كان يتمتع به من حسن الخلق والتميز بين زملائه، وما تركه من أثر طيب داخل المدرسة.

تشييع الجثمان إلى مقابر بورسعيد

وشُيّع جثمان الطالب الراحل عقب استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، بما في ذلك التشريح وفحوصات الطب الشرعي، وأديت صلاة الجنازة عليه بمسجد الكريم، قبل نقله إلى مقابر بورسعيد لدفنه.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الوفاة

ولا تزال ملابسات وفاة الطالب آدم محل تحقيق، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والتقارير الرسمية لتحديد أسباب الوفاة بصورة دقيقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط الطالب أرضاً في الحصة الاولى "التربية الرياضية" خلال اليوم الدراسي، بعد مشاركته في طابور الصباح وتقديم الإذاعة المدرسية.

وكانت نتائج التحاليل قد كشفت عن وجود مادة الأمفيتامين في جسد الطالب، فيما خضع الجثمان للتشريح والفحوصات الطبية اللازمة، ولا تزال النتائج النهائية والتحقيقات الرسمية المنتظرة هي الفيصل في تحديد أسباب الوفاة وملابساتها.