رحلات اليوم الواحد في بورسعيد وبورفؤاد.. إقبال على جبال الملح والمعالم التاريخية والأسواق

شهدت مدينتا بورسعيد وبورفؤاد نشاطًا سياحيًا ملحوظًا خلال العطلة الأسبوعية، مع توافد مجموعات من الزائرين القادمين من عدد من المحافظات، للاستمتاع بالمقومات السياحية والتراثية، وزيارة أبرز المعالم التي تتميز بها المحافظة، إلى جانب التسوق والاستمتاع بالأجواء الترفيهية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومتابعة جاهزية القطاعات المعنية، بما يدعم الحركة السياحية ويعزز مكانة بورسعيد كوجهة مميزة للرحلات الترفيهية ورحلات اليوم الواحد.

جبال الملح.. تجربة سياحية استثنائية تجذب رحلات اليوم الواحد

واصلت منطقة جبال الملح بمدينة بورفؤاد جذب الزائرين، الذين حرصوا على خوض تجربة التزلج على الملح والتقاط الصور التذكارية، وسط الطبيعة الفريدة التي تميز المنطقة وتجعلها واحدة من أبرز محطات الرحلات السياحية القادمة إلى المحافظة.

جولات بحرية ومعالم تاريخية تبرز سحر مدينة بورفؤاد

استقبلت مدينة بورفؤاد الزائرين ضمن برامج الجولات السياحية والترفيهية، التي شملت رحلات المعديات وعبور قناة السويس، إلى جانب زيارة عدد من المناطق والمباني التاريخية ذات الطابع المعماري المميز، فضلًا عن التنزه بالحدائق والمساحات الخضراء، في تجربة تجمع بين الترفيه والتعرف على تاريخ المدينة وطابعها التراثي.

سوق الأسماك الحضاري ومجمع الأوتليت يشهدان انتعاشًا في حركة الزائرين

شهد سوق الأسماك الحضاري إقبالًا من الزائرين الراغبين في شراء الأسماك الطازجة والاستمتاع بالمأكولات البحرية، وسط أجواء من التنظيم والنظافة، فيما واصل مجمع «الأوتليت» استقبال المتسوقين للاستفادة من العروض والخصومات المتاحة.

وتعكس هذه الحركة المتنوعة ما تتمتع به بورسعيد من مقومات سياحية وترفيهية وتجارية، تجعلها وجهة جاذبة للزائرين خلال العطلات الأسبوعية، في ظل جهود المحافظة لمتابعة الخدمات وتوفير أجواء مناسبة لاستقبال المواطنين من داخل بورسعيد وخارجها.