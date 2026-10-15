تعليم بورسعيد يبحث تطوير المتابعة الميدانية وتعزيز الانضباط المدرسي

عقد الأستاذ محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعا بمكتبه بديوان المديرية، بحضور الأستاذة ستوتة عبد الله، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، واستهدف رؤساء أقسام المتابعة بالإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة آليات تطوير منظومة المتابعة الميدانية، وتعزيز دورها في الارتقاء بالأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس.

جاء الاجتماع تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

بدوي يجتمع برؤساء أقسام المتابعة بإدارات بورسعيد التعليمية لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط المدرسي

وأكد الأستاذ محمود بدوي أهمية الدور المحوري لإدارة المتابعة وتقويم الأداء في رصد واقع العملية التعليمية، والتحقق من انتظام سير العمل داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتحديد جوانب القوة وأوجه القصور، بما يسهم في معالجة المعوقات أولًا بأول، ودعم اتخاذ القرارات المناسبة على أسس موضوعية، مشددًا على أن المتابعة الفعالة لا تقتصر على رصد المخالفات، وإنما تمتد إلى تقديم الدعم المهني، وتحديد فرص التحسين، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية بما ينعكس إيجابياً على جودة الأداء المدرسي.

وشدد مدير المديرية على أهمية تحقيق التوازن في التعامل مع مديري المدارس، من خلال الالتزام بالموضوعية والحيادية في أعمال المتابعة، ومراعاة طبيعة الظروف والتحديات التي تواجه كل مدرسة، مع التمييز بين أوجه القصور التي تستلزم الدعم والتوجيه، والمخالفات التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة. وأكد ضرورة أن يستند تقويم الأداء إلى معايير واضحة وأدلة واقعية، وأن تتم معالجة الملاحظات بأساليب مهنية مناسبة تراعي الحقوق والواجبات، وتكفل العدالة وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن التقديرات الشخصية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين أجهزة المتابعة والقيادات المدرسية، ويشجع على تحمل المسؤولية وتحسين الأداء.

واختُتم الاجتماع لفت سيادته إلى أهمية توحيد منهجية العمل بين إدارة المتابعة وتقويم الأداء وأقسامها بالإدارات التعليمية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات، وتفعيل المتابعة اللاحقة للتأكد من معالجة الملاحظات، مع الاهتمام بإبراز الممارسات الإيجابية والاستفادة من الخبرات المتميزة داخل المدارس، بما يدعم الانضباط المؤسسي، ويرتقي بمستوى الأداء، ويحقق الأهداف المنشودة للعملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.