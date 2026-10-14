محافظ بورسعيد يناشد المواطنين وأصحاب المحال عدم إشغال الأرصفة والممرات

ناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد المواطنين وأصحاب المحال التجارية ضرورة الحفاظ على الأرصفة ومداخل العقارات والممرات خالية من العوائق، وعدم استغلال المساحات العامة في تخزين الأغراض أو وضع أي إشغالات تعيق حركة المواطنين.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع

حقك في استخدام المساحة العامة يقف عند حق غيرك فيها.. فالأرصفة والممرات حق لجميع المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأرصفة والممرات حق مشترك لجميع المواطنين، وليست مساحات خاصة يجوز الاستحواذ عليها أو استخدامها بما يضر بالآخرين، مشيرةً إلى أن إشغال هذه المساحات يحد من حرية حركة المشاة، ويجبر بعضهم على السير في نهر الطريق، بما قد يعرض حياتهم للخطر، خاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا محافظ بورسعيد الجميع إلى الالتزام بالسلوكيات الحضارية واحترام حق الآخرين في استخدام المساحات العامة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الشوارع وانتظام الحركة بها، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة بورسعيد.