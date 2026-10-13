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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استجابة لمبادرة «بورسعيد بلا حواجز».. برلمانية: تشيد بدخول ذوي الهمم لمراكز الشباب مجانا

النائبة الدكتورة مروة حلاوة
النائبة الدكتورة مروة حلاوة
محمد الشعراوي

أشادت النائبة الدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجابة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لمطالب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، من خلال إتاحة دخولهم مراكز الشباب بالمحافظة مجانًا عبر إصدار بطاقات مخصصة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت حلاوة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة لمبادرتها «بورسعيد بلا حواجز»، التي تقدمت بها إلى محافظ بورسعيد في 17 أغسطس 2026، بهدف تهيئة البيئة المحيطة وتيسير وصول الأشخاص ذوي الهمم إلى الخدمات والمرافق العامة، بما يعزز دمجهم في المجتمع ويضمن مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة.

وأعربت النائبة عن تقديرها لدعم محافظ بورسعيد لهذا الملف، مشيرة إلى أن توفير فرص الاستفادة من مراكز الشباب دون أعباء مالية يمثل خطوة عملية نحو إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الهمم، وإتاحة المجال أمامهم لممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة أكثر شمولًا وإنصافًا.

 تمكين الأشخاص ذوي الهمم

وشددت حلاوة على أن تمكين الأشخاص ذوي الهمم لا يقتصر على تقديم الخدمات، وإنما يتطلب تبني سياسات وإجراءات واقعية تضمن سهولة الوصول إلى المرافق العامة، وتكافؤ الفرص، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يحفظ حقوقهم ويدعم استقلاليتهم.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجهات التنفيذية والمؤسسات المعنية لتحويل أهداف مبادرة «بورسعيد بلا حواجز» إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إتاحة ودمجًا، ويوفر للأشخاص ذوي الهمم فرصًا متكافئة لحياة كريمة ومشاركة فاعلة.

النائبة الدكتورة مروة حلاوة مجلس النواب النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللواء إبراهيم أبو ليمون

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