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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حوّل حلم تعمير سيناء إلى إنجازات على أرض الواقع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تنمية سيناء وتعميرها كانا حلمًا يراود جميع المصريين لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية ضخمة أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ووضعت أرض الفيروز في قلب خريطة التنمية والاستثمار.

وأوضح قورة أن الرئيس السيسي وضع تنمية سيناء على رأس أولويات الدولة، وهو ما انعكس في التوسع في مشروعات البنية التحتية، وإنشاء الأنفاق والطرق والمحاور الجديدة، وتطوير شبكات النقل، وإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات الزراعية والصناعية، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء سيناء.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن تنمية سيناء تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري وترسيخ الاستقرار، مؤكدًا أن مشروعات الطرق والأنفاق والنقل أسهمت في تعزيز الربط بين سيناء ومحافظات الجمهورية، وفتحت آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات واستغلال المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها أرض الفيروز.

وشدد قورة على أن تعمير سيناء هو استثمار في مستقبل مصر وأمنها القومي، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التنمية وجذب استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى المواطنين، ويجعل من سيناء نموذجًا للتنمية الشاملة والمستدامة.

ياسر قورة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الشيوخ

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