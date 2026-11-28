أدانت المنظمة العربية للسياحة بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصفاة جازان، بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الجمعة/- أن هذا الاعتداء الآثم يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا لأمن المملكة واستقرار المنطقة، واستهدافًا للمنشآت الحيوية والمدنية.
وجددت تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومنشآتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وسريع لردع هذه الاعتداءات ومحاسبة هذه الفئة الإرهابية الخارجة عن القانون الدولي.