حقق اتحاد جدة فوزا صعبا على ضيفه نيوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على ملعب الجوهرة المشعة في إطار الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

سجل هدف اتحاد جدة والمباراة الوحيد اللاعب المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 75.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نيوم عند 22 نقطة في المركز السادس.