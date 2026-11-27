تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة قبل مواجهته المرتقبة أمام الأفريقي التونسي المقرر إقامتها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027 في ظل غياب 6 لاعبين عن حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابات وعدم اكتمال الجاهزية الفنية مقابل استعادة 4 عناصر مهمة قبل المواجهة القارية.

ويعمل معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض، على تجهيز العناصر المتاحة ووضع التشكيل المناسب لخوض ضربة البداية الأفريقية في ظل رغبة الزمالك في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، وتجنب التعثر في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية.

3 إصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الأفريقي

ويفتقد الزمالك خدمات ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة، وهم مصطفى الزناري ومحمد السيد ومحمد إبراهيم بعدما واصل الثلاثي تنفيذ البرامج التأهيلية على هامش التدريبات الجماعية، وفقًا لما أعلنه النادي.

ويعاني مصطفى الزناري من تمزق في العضلة الخلفية بينما يشكو محمد إبراهيم من آلام في الركبة، في حين تعرض محمد السيد لإصابة في وجه القدم، وهو ما تسبب في ابتعاد الثلاثي عن التدريبات الجماعية وعدم دخولهم حسابات الجهاز الفني للمواجهة المرتقبة.

وتضع هذه الغيابات معتمد جمال أمام ضرورة البحث عن البدائل المناسبة خاصة في ظل أهمية المباراة وحاجة الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قوية في بداية المشوار الأفريقي.

3 لاعبين خارج حسابات معتمد جمال لعدم الجاهزية

ولا تتوقف غيابات الزمالك عند الثلاثي المصاب، إذ يغيب أيضًا سيف جعفر وأحمد الجفالي وعمرو ناصر، بسبب عدم اكتمال الجاهزية الفنية، ليصل عدد اللاعبين الغائبين عن المواجهة إلى 6 عناصر.

ويترقب الجهاز الفني تطور الحالة الفنية والبدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة تمهيدا للاستفادة من خدماتهم في المباريات القادمة، خاصة مع ضغط المنافسات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي.

عودة 4 لاعبين تمنح الزمالك دفعة قبل الموقعة الأفريقية

وفي المقابل، تلقى الجهاز الفني للزمالك دفعة إيجابية بعودة الرباعي محمد عواد ومحمود بنتايج وأحمد عبد الرحيم إيشو وحسام أشرف إلى الحسابات الفنية، بعدما تجاوزوا مشكلات الإجهاد والإصابات التي أبعدتهم عن المشاركة بصورة طبيعية خلال الفترة الماضية.

وانتظم الرباعي في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرامج التأهيلية ليصبحوا متاحين أمام معتمد جمال الذي يدرس الاستفادة من جاهزيتهم وفقًا لاحتياجات الفريق وطبيعة المواجهة.

ومن المنتظر أن تمنح عودة هؤلاء اللاعبين خيارات إضافية للجهاز الفني، سواء على مستوى التشكيل الأساسي أو أوراق البدلاء في محاولة لتعويض الغيابات وتحقيق التوازن المطلوب داخل الملعب.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأفريقي التونسي، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، وهي مجموعة قوية تتطلب حصد أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وتترقب جماهير القلعة البيضاء ظهور فريقها بصورة قوية في ضربة البداية خاصة أن الفوز على الأفريقي سيمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، ويؤكد طموحات الزمالك في المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.