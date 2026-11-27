تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 إقامة عدد كبير من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف المسابقات المحلية والدولية حيث تتجه الأنظار إلى منافسات الدوريات الأوروبية والعربية إلى جانب مباريات كأس العالم للناشئين.

وتتصدر مواجهة تشيلسي ونوتنجهام فورست قائمة مباريات اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء مرتقب يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات الجولة الثانية عشرة بمواجهة نوتنجهام فورست أمام تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي × راسينج سانتاندير – الساعة 10 مساء – beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا × بولونيا – الساعة 9:45 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بريست × باريس إف سي – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تتواصل الإثارة في منافسات الدوري السعودي بإقامة ثلاث مواجهات وفق المواعيد التالية:

الخلود × الخليج – الساعة 2:15 ظهرا.

القادسية × الفيحاء – الساعة 4:20 مساء.

الاتحاد × نيوم – الساعة 7:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور × قونيا سبور – الساعة 7 مساء – beIN Sports HD 2.

ريزة سبور × قاسم باشا – الساعة 7 مساء.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

وتشهد منافسات كأس العالم للناشئين إقامة ثماني مباريات قوية في ظل سعي المنتخبات لمواصلة مشوارها في البطولة، وجاءت المواعيد كالتالي:

كولومبيا × صربيا – الساعة 3 مساء.

هندوراس × اليابان – الساعة 3 مساء.

كوستاريكا × البرازيل – الساعة 4 مساء.

آيرلندا × تنزانيا – الساعة 4 مساء.

الجزائر × جمهورية الدومينيكان – الساعة 5 مساء.

مونتينيجرو × تشيلي – الساعة 5 مساء.

رومانيا × الكاميرون – الساعة 6 مساء.

فنزويلا × المكسيك – الساعة 6 مساء.