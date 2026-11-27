عُثر على جثمان الشاب كيرلس أديب داخل مستشفى الوراق، بعد ساعات من البحث عنه في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وجاء العثور على جثمان كيرلس أديب بعد رحلة بحث طويلة من أسرته ومناشدات على فيسبوك، انتهت بالتعرف عليه داخل المستشفى، وسيتم تشييع جثمانه فور انتهاء الإجراءات اللازمة من كنيسة السيدة العذراء بالقليوبية.

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان سابق بشأن الحادث، أن الحصيلة بلغت 31 حالة وفاة و26 مصابًا، وأمرت بحبس قائد السيارة الملاكي المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة.

كما وجهت النيابة بسؤال المصابين وشهود العيان، وأخذ عينات من ذوي المتوفين الذين تعذر تحديد هويتهم، وإجراء تحاليل البصمة الوراثية DNA ومضاهاتها بالعينات المأخوذة من الجثامين المجهولة، لكشف هويات الضحايا وتسليمهم إلى أسرهم.

ونجحت التحاليل بالفعل في تحديد هوية عدد من الضحايا، وأصدرت النيابة تصاريح الدفن الخاصة بهم، فيما تتولى المستشفيات إنهاء إجراءات تسليم الجثامين إلى ذويهم.