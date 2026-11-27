قالت وزارة الأوقاف، إن المحن والابتلاءات قد تحمل في طياتها من ألطاف الله ورحمته ما يفوق إدراك الإنسان؛ فليس كلُّ ألمٍ شرًّا، ولا كلُّ مصيبةٍ حرمانًا، وقد بيّنت السنة النبوية ما في آلام الإصابات من تكفير للخطايا، وفضل الشهادة في بعض صور الوفاة، وما يُشرع للمسلم عند نزول المصائب من دعاء وصبر واحتساب، ولا نقول في مصاب أهل مصر إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين.

وذكرت وزارة الأوقاف في تقرير لها، أن هناك نصوص كثيرة تثبت أن كلَّ إصابة ترفع الدرجات أو تجعل المتوفى شهيدًا؛ قال الله تعالى: {... وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ * ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ * أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٌ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ}، فما يصيبُ المسلمَ من ألم أو أذى يكون سببًا لتكفير الخطايا، حتى لو كان أذًى يسيرًا؛ فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنِ سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ: {مَن يَعمَل سوءًا يُجزَ بِهِ} [النساء: ١٢٣] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَفِي كُلِّ مَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا وَالنَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا».

وأكدت دار الإفتاء أن البلاءُ ليس في جميع صوره سواء؛ فقد خصّت السنة النبوية بعضَ أسباب الموت بفضل الشهادة، وجعلت لأصحابها منزلةً عظيمة وأجرًا كريمًا.

صور الشهادة في سبيل الله

وأوضحت أن من تلك الصور: الغرق، والحرق، والموت تحت الهدم، والمرأة تموت في جمع، وغيرها من الصور التي تعددت في السنة النبوية المطهرة وأقوال العلماء؛ مما تكشف النصوص النبوية عن فضله، وتبعث الرجاء في رحمة الله وواسع عطائه.

وقد ورد النصُّ بالشهادة في أنواع من الموت، ومنها: الغرق، والموت تحت الهدم؛ فعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

الدعاء عند المصيبة والصبر عند البلاء

وقالت وزارة الأوقاف، إنه حين تنزلُ المصائبُ، يجدُ المؤمنُ في الدعاء ملاذًا يُسكّن به قلبه، وفي الرجاء بالله عز وجل عزاءً يفتح أمامه أبوابَ الأمل.

وتابعت: وقد علّمنا سيدُ الخلق كلماتٍ جامعةً في استقبال البلاء، تجمع بين طلب الأجر وحسن الظن بالله، والتفويض إليه في اختيار الخير والعوض.

وأوضحت أنه ليس معنى الدعاء أنَّ المصابَ يعيّن صورة العوض؛ بل يسأل الله تعالى الأجر والخير، والله سبحانه يختار له ما يكون خيرًا.

وعَنْ أم المؤمنين السيدة أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ...».