أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تبرع مؤسسة أحمد حسام الخيرية بمبلغ مليون جنيه لصالح أسر ضحايا حادث الوراق، في إطار دعم العائلات المتضررة من الحادث الأليم.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «قررت مؤسسة أحمد حسام الخيرية التبرع بمليون جنيه لأسر ضحايا حادث الوراق، سائلين الله عز وجل بأن ينعم على عائلات وأصدقاء ضحايا ومصابي الحادث بالمن والسلوان، رحم الله كل ضحايا الحادث الأليم وأسكنهم الجنة».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.