أكد أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي يمر بأزمة حقيقية تتجاوز خسارته الأخيرة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن المشكلات التي يعاني منها الفريق موجودة منذ فترة طويلة، وترتبط في الأساس بطريقة إدارة ملف كرة القدم داخل النادي، وليس فقط بتغيير المدير الفني أو مستوى اللاعبين.

وقال ميدو، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، إن الجميع يتحدث عن مسؤولية المدرب واللاعبين عن تراجع نتائج الأهلي، لكن لا أحد يناقش الأسباب التي أوصلت الفريق إلى هذه الحالة، موضحًا أن النادي غيّر 5 مدربين خلال آخر موسمين، وتكبد نحو 4.5 مليون دولار قيمة شروط جزائية للمدربين.

وأضاف أن الأهلي تعاقد مع مدربين أجانب لم يحققوا النجاح المنتظر، إلى جانب ضم لاعبين مصريين لم يقدموا الإضافة المطلوبة، كما أجرى تغييرات متكررة على صفقاته، ورغم رحيل المدربين واللاعبين، فإن المشكلة الأساسية ما زالت قائمة.

ميدو: المشكلة ليست في سيد عبد الحفيظ

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الأزمة لا تتعلق بشخص سيد عبد الحفيظ أو قدراته، مؤكدًا أنه لا يقلل من إمكاناته، لكنه يرى أن المسؤولية الملقاة على عاتقه تتجاوز طبيعة الدور الذي يفترض أن يتولاه، في ظل غياب منظومة احترافية متكاملة لإدارة قطاع كرة القدم.

وقال ميدو إن الأندية الكبرى في الدوريات العالمية تعتمد على وجود مدير رياضي محترف ومتمرس، يتولى إدارة ملف كرة القدم، ويضع خطة واضحة للتعاقدات، ويحدد المدير الفني المناسب، مع امتلاك بدائل جاهزة حال فشل أي تجربة تدريبية.

وتساءل عن جدوى إسناد الإشراف على الكرة إلى عضو بمجلس الإدارة، موضحًا أن وجود مدير رياضي متخصص يجعل المسؤوليات أكثر وضوحًا، ويسمح بمحاسبته على القرارات والميزانيات التي يتم إنفاقها.

ميدو يطالب الأهلي بتغيير نظام إدارة الكرة

وانتقد ميدو ما وصفه بمحاولة الأهلي ابتكار نظام خاص به بعيدًا عن النماذج الإدارية المعمول بها في الأندية العالمية، مؤكدًا أن النادي يمكنه الاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الناجحة، مع إجراء تعديلات تتناسب مع طبيعة العمل في مصر، دون التخلي عن القواعد الأساسية للاحتراف.

وأشار إلى أن الأندية العالمية الناجحة تعتمد على أنظمة ثابتة تساعدها على تحقيق البطولات وجني الأرباح، لافتًا إلى أن المطلوب هو الاستفادة من تلك التجارب وبناء منظومة تناسب الأهلي، بدلًا من تغيير المدربين واللاعبين باستمرار دون معالجة جذور الأزمة.

وشدد على أن الأهلي، باعتباره ناديًا صاحب تاريخ كبير، يجب أن يمتلك هوية كروية وأسلوب لعب واضحًا، بحيث يستمر في تطبيقه رغم تغير الأجهزة الفنية واللاعبين، بدلًا من البدء من جديد مع كل تغيير.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن التعاقد مع مدير فني جديد قد يمنح الأهلي فرصة للفوز ببطولة، لكنه لن ينهي الأزمة الأساسية، مشددًا على أن الحل يبدأ بإعادة هيكلة إدارة كرة القدم داخل النادي، وتأسيس منظومة احترافية يكون على رأسها مدير رياضي متخصص يتولى التخطيط للقطاع بالكامل.