لم يكن البيان الذي أصدره لاعبو الزمالك ، بشأن تأخر مستحقاتهم المالية مجرد رسالة عابرة لإدارة النادي أو محاولة للضغط من أجل الحصول على الأموال المتأخرة، وإنما جاء بعد تحركات ومشاورات داخل غرفة الملابس قادها عدد من قادة الفريق في محاولة لاحتواء حالة الغضب المتصاعدة بين اللاعبين ، ومنع تحول الأزمة المالية إلى صدام مباشر مع مجلس الإدارة والجهاز الفني.

وكشفت كواليس الأزمة ، عن اجتماع جمع عمر جابر ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وعبد الله السعيد مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قبل سفر بعثة الفريق إلى الجونة حيث وضع اللاعبون ملف المستحقات المتأخرة على طاولة رئيس النادي ونقلوا إليه حالة الاستياء التي تسيطر على زملائهم بسبب استمرار تأخر صرف حقوقهم المالية دون تحديد موعد واضح للتسوية.

وجاء التحرك في توقيت بالغ الحساسية داخل الفريق بعدما امتدت الأزمة لفترة طويلة وأصبح اللاعبون يواجهون ضغوطًا متزايدة بسبب عدم حصولهم على مستحقات من الموسم الماضي إلى جانب مكافآت الفوز بالمباريات خلال الموسم الحالي فضلًا عن النسبة المتبقية من عقودهم وهو ما دفع قادة الفريق إلى التدخل قبل اتساع دائرة الغضب داخل غرفة الملابس.

اجتماع خماسي يكشف حجم الأزمة.. ورد حسين لبيب يصدم اللاعبين

وخلال الاجتماع استمع حسين لبيب إلى مطالب اللاعبين لكنه أوضح أن الزمالك يمر بأزمة مالية صعبة وأن الموارد المتاحة للنادي خلال الفترة الحالية موجهة بالأساس إلى تسوية القضايا والملفات المالية العاجلة في ظل الالتزامات المتراكمة التي تفرض نفسها على الإدارة.

ولم يتضمن حديث رئيس النادي بحسب كواليس الاجتماع موعدًا محددًا لصرف المستحقات المتأخرة كما لم يقدم حلًا فوريًا يمكن أن يطمئن اللاعبين أو ينهي حالة القلق الموجودة بينهم وهو ما زاد من شعورهم بعدم وضوح الموقف خاصة أن الأزمة لا تتعلق بمكافأة أو دفعة مالية واحدة وإنما بمستحقات متنوعة تراكمت على مدار فترات طويلة.

وأبدى اللاعبون استياءهم من استمرار غياب جدول زمني واضح لصرف حقوقهم مؤكدين أن معرفة موعد محدد للسداد باتت ضرورة لتخفيف الضغوط الواقعة عليهم حتى لو تعذر توفير المبالغ كاملة في الوقت الحالي.

63 مليون جنيه وراء التصعيد.. والمطالب تصل إلى 100 مليون

وتكشف الأرقام حجم العبء المالي الذي يواجه الزمالك في ملف مستحقات الفريق إذ تصل قيمة نسبة الـ25% المتبقية من عقود اللاعبين إلى نحو 63 مليون جنيه بخلاف مكافآت الفوز بالمباريات التي لم يحصل عليها اللاعبون عن الموسم الحالي.

وتتسع الالتزامات المالية لتشمل رواتب الجهازين الفني والإداري لترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوب تسويتها إلى نحو 100 مليون جنيه حتى يناير 2027 وفق الأرقام المتداولة داخل ملف الأزمة.

وتضع هذه الأرقام مجلس إدارة الزمالك أمام تحدٍ صعب خاصة أن مستحقات اللاعبين تمثل أحد الملفات التي يصعب تأجيلها لفترات طويلة بسبب ارتباطها المباشر باستقرار الفريق وقدرة الجهاز الفني على الحفاظ على تركيز اللاعبين فضلًا عن تأثيرها المحتمل على العلاقة بين الإدارة والعناصر الأساسية داخل القائمة.

لماذا خرج البيان؟ قادة الفريق تحركوا لاحتواء غرفة الملابس

وبعد عدم الوصول إلى موعد محدد لصرف المستحقات خلال الاجتماع اتجه اللاعبون إلى التصعيد من خلال إصدار البيان لكن الهدف الأساسي من التحرك لم يكن الدخول في مواجهة مفتوحة مع إدارة النادي بقدر ما كان محاولة لإيصال حجم الأزمة إلى المسؤولين والضغط من أجل التحرك لحلها.

وكان قادة الفريق يدركون أن استمرار صمت اللاعبين قد يؤدي إلى اتساع حالة الاحتقان داخل غرفة الملابس خصوصًا أن بعض العناصر لم تحصل على مستحقاتها منذ الموسم الماضي وهو ما جعل الكباتن يتحركون لتقديم موقف جماعي يعبر عن جميع زملائهم بدلًا من ترك كل لاعب يتعامل مع أزمته بصورة منفردة.

وشهدت صياغة البيان أكثر من محاولة للتعديل حيث أعاد اللاعبون الكبار كتابته عدة مرات بهدف تخفيف حدة العبارات وتجنب الكشف عن تفاصيل داخلية تخص النادي مع الحفاظ في الوقت نفسه على وضوح المطالب والتأكيد على ضرورة حصول جميع اللاعبين على حقوقهم.

وجاءت الصياغة النهائية بعد توافق بين عناصر الفريق بما في ذلك اللاعبين الأجانب الذين حصلوا على مستحقاتهم المالية في خطوة تعكس رغبة المجموعة في تقديم موقف موحد وعدم تحويل الأزمة إلى خلاف بين اللاعبين الذين تسلموا أموالهم وزملائهم الذين لا يزالون ينتظرون مستحقاتهم.

الأجانب حصلوا على مستحقاتهم.. لكن البيان جاء باسم الفريق بالكامل

ومن بين النقاط المهمة في كواليس الأزمة أن إدارة الزمالك حرصت على صرف مستحقات اللاعبين الأجانب لتجنب وصول الأمور إلى مرحلة فسخ العقود أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي في ظل حساسية موقف المحترفين الأجانب واختلاف طبيعة التزاماتهم التعاقدية.

ورغم حصول هذه المجموعة على مستحقاتها فإنها لم تنفصل عن موقف زملائها وشاركت في الاتفاق على البيان باعتبار أن الأزمة أصبحت مرتبطة باستقرار الفريق بالكامل وليس فقط بالمبالغ التي لم يحصل عليها بعض اللاعبين.

وأراد قادة الزمالك من هذه الخطوة توجيه رسالة بأن التحرك لا يستهدف لاعبًا بعينه أو مجموعة محددة وإنما يتعلق بحقوق جماعية ومطالب تخص غرفة الملابس مع الحفاظ على وحدة الفريق ومنع ظهور انقسامات بسبب اختلاف المواقف المالية بين اللاعبين.