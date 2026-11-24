نقل الناقد الرياضي محمود شوقي نص بيان رسمي صادر عن لاعبي الزمالك، كشفوا خلاله عن تفاصيل أزماتهم المالية والإدارية الحالية، وموقفهم من صرف المستحقات المتأخرة.

وجاء في البيان الذي نشره محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك

«لم يحصل لاعبي الفريق حتى الآن على أي مبالغ من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الجاري، فضلًا عن وجود مكافآت متأخرة لنا عن الموسم الماضي تخص 14 مباراة، بجانب مكافآت 12 مباراة من الموسم الجاري، وذلك في الوقت الذي حصل فيه لاعبو الأندية المنافسة على نسبة 50% من مستحقاتهم السنوية».

وأضاف البيان: «فلم يكن مطلبنا الحصول على جميع مستحقاتنا دفعة واحدة، وإنما وجود حد واضح من الانتظام في الصرف، وآلية واضحة يشعر من خلالها اللاعبون بأن هناك اهتمامًا حقيقيًا بحقوقهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، إذ لم يحصل اللاعبون على أي مبالغ من مستحقاتهم عن الموسم الجاري، ولا تزال المكافآت المتأخرة دون صرف، في ظل غياب أي جدول زمني واضح يضمن حصولهم على حقوقهم».

وتابع لاعبو الزمالك في بيانهم: «ولم تقتصر الظروف الصعبة على الجانب المالي فقط، فالفريق يعاني من نقص في أدوات التدريب،

كما يتحمل اللاعبون مشقة السفر في رحلات خارجية بنظام الترانزيت وعلى متن شركات طيران اقتصادية، وهي أمور تجاوزنا عنها ولم نتوقف أمامها»

حيث شهد نادي الزمالك تصعيدًا جديدًا في أزمة المستحقات المالية، بعدما أصدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بيانًا رسميًا كشفوا خلاله عن حجم المعاناة التي يعيشونها بسبب تأخر صرف مستحقاتهم التعاقدية ومكافآت المباريات، مطالبين مجلس إدارة النادي

بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة

وطالب لاعبو الزمالك مجلس الإدارة بتحمل مسؤولياته والعمل على إيجاد حلول عاجلة للأزمة، مؤكدين أن هدفهم ليس الدخول في صدام مع الإدارة، وإنما الحصول على حقوقهم وتوفير الأجواء المناسبة لمواصلة المنافسة على البطولات.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من القلق داخل الفريق بشأن مستقبل المستحقات المالية، خاصة مع عدم وجود موعد محدد حتى الآن لصرف المبالغ المتأخرة