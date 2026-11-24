يعد التهاب الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات الشائعة خاصة مع التغيرات الجوية. وهناك الكثير من الحيل المتعارف عليها ولكنها لا تقضي على الألم نهائيا.. فهل هناك حيل أخرى؟!

وفقا لما أورده موقع Cleveland Clinic

نعرض لكم ​أبرز الحيل غير التقليدية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.



التدليك الموجه لنقاط الضغط



​بدلاً من الاعتماد فقط على البخار، يمكنك استخدام أصابعك لتدليك نقاط معينة بحركات دائرية خفيفة.

ركز على المنطقة عند الزوايا الداخلية لعينيك وعلى جانبي أنفك، فهذا يساعد في تحفيز تصريف السوائل المحتقنة.

تقنية "المسح" للجيوب الأنفية:

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باستخدام أطراف أصابعك الأربعة، ابدأ من أعلى الأنف عند الحاجبين واسحب ببطء نحو الخارج باتجاه الصدغين، مكرراً الحركة مع التحرك للأعلى نحو خط الشعر، هذه الحركة تعزز حركة المخاط وتخفف الضغط.

التبادل بين الضغط والتحرير

​عند العثور على نقاط الألم، اضغط برفق شديد لمدة ثوانٍ، ثم حرر الضغط وكرر العملية وهذا التخفيف المتكرر قد يساعد في فك الاحتقان في تلك المنطقة.

يجب عليك دائماً استشارة أخصائي رعاية صحية أو طلب العناية الطبية المناسبة لتقييم أعراضك وتحديد العلاج الصحيح.

https://www.elbalad.news/7173632