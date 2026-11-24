ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية، الاجتماع الـ 49 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للسادة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة)، بحضور السادة أعضاء اللجنة العليا من أساتذة الجامعات والخبراء البيئيين وممثلي مجموعات العمل التخصصية، وعدد من قيادات وخبراء جهاز شئون البيئة.

وأوضحت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن منظومة القيد والاعتماد بجهاز شئون البيئة تعد الإطار التنظيمي والحوكمي المعنى بتأهيل وترخيص المشتغلين بالأعمال والاستشارات البيئية والمكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة)، وفقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لأعمال اللجنة العليا للقيد والاعتماد ، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى ضمان جودة وكفاءة الدراسات البيئية مثل دراسات تقييم الأثر البيئي وتقييم المخاطر البيئية وحصر مزاولتها على الكوادر والجهات المؤهلة والمعتمدة؛ بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء البيئي ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة التزام المكاتب الاستشارية بأعلى معايير الدقة والمهنية والشفافية، محذرةً من تقديم بيانات خاطئة أو مضللة أو ناقصة وغير متوافقة مع الأدلة الإرشادية للجهاز، وكذلك الدراسات التي يتم طلب بيانات تكميلية لها أكثر من مرة دون الرد عليها ، حيث يُعد ذلك مخالفة تستوجب المساءلة، وتتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المكتب الاستشاري حال ثبوت هذه المخالفات مما يترتب عليه إلغاء اعتماد المكتب الاستشاري معد الدراسة والاستشاريين المشاركين في إعداد الدراسة ، وذلك في اطار الحرص على ضمان جودة الدراسات لسرعة إصدار الموافقات البيئية وتسهيل إجراءات الاستثمار لدفع عجلة التنمية.

وقد استعرض المهندس شريف عبد الرحيم خلال الاجتماع مؤشرات ونتائج أعمال مجموعات العمل التخصصية للأمانة الفنية، حيث ناقشت اللجنة الطلبات الواردة إليها من المجموعات التخصصية للسادة الاستشاريين والأخصائيين والمكاتب الاستشارية، والبالغ عددها 99 طلباً، تم دراستها والموافقة على عدد 64 طلباً منها في كافة مجموعات العمل، والتي تضمنت مجالات: إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي في مجال النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، وإعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية، والتنوع البيولوجي.

وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف عبد الرحيم أعمال ومؤشرات مجموعات العمل التخصصية التابعة للأمانة الفنية، حيث تناولت مجموعة إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية والمكاتب الاستشارية 61 طلباً، وتناولت مجموعة عمل النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات طلباً واحداً، بينما ناقشت مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية 34 طلباً، كما قامت مجموعة العمل التخصصية الخاصة بالتنوع البيولوجي بدراسة عدد 3 موضوعات .

وأكد م. شريف عبد الرحيم أن المنظومة الرقمية الجديدة (IDEIA) لتقييم التأثير البيئي التي أطلقتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة معلنةً الوقف التام لاستقبال كافة الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقياً اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 ، تُعد خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026.

ولفت عبد الرحيم إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف حوكمة إجراءات القيد والاعتماد للمكاتب الاستشارية والخبراء البيئيين، وتسهيل دورة فحص ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي إلكترونياً دون الحاجة للتعامل الورقي المباشر؛ بما يضمن تقليص الفترات الزمنية لإصدار الموافقات البيئية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة في متابعة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقد أوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة رفع جميع دراسات تقييم التأثير البيئي للفئتين (ب – محددة) و(ج) والمشروعات الكبرى إلكترونياً عبر المنظومة الرقمية المتكاملة (IDEIA) من خلال بوابة (https://ideia.moenv.gov.eg/)، سواء بواسطة المستثمر أو المكتب الاستشاري المعتمد، شريطة أن يتولى إعدادها مكتب استشاري معتمد.