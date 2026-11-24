أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ختام فعاليات النسخة الأولى للمنتدى الدولي للحماية الاجتماعية الذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رعاية رئيس الجمهورية الكريمة للمنتدى تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن المنتدى فكرة مصرية بشراكة دولية، موضحة أن مكان إقامة المنتدى ثابت داخل مصر.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وجميع شركاء التنمية والجهات المشاركة في تنظيم المنتدى، مؤكدة أن التعاون المشترك الذي امتد لسنوات أسهم في الوصول إلى هذا الحدث، الذي يمثل فرصة لتوثيق الجهود والخبرات المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتقديمها على منصة دولية للاستفادة منها عالميًا.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أن المنتدى سيستمر في الانعقاد داخل مصر بصورة دورية كل عامين، مع فتح باب المشاركة أمام مختلف الجهات والخبراء لتقديم مقترحاتهم بشأن موضوعات الدورة المقبلة، من خلال الموقع الإلكتروني للمنتدى، على أن تتولى لجنة فنية مستقلة دراسة المقترحات واختيار الموضوعات التي ستشكل أجندة المنتدى القادم.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ثلاثة توجهات رئيسية لتطوير المنتدى خلال المرحلة المقبلة، أولها تعزيز دوره باعتباره منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، وثانيها إنشاء مساحة للابتكار من خلال تطوير مبادرة أطلقها فريق من الشباب المصري، لتصبح مساحة أوسع لمشاركة الشباب من مختلف دول العالم، وطرح أفكار وحلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، وربطها بصناع القرار، مع الاستفادة من أدوات التعاون الرقمي والافتراضي.

أما التوجه الثالث، فيتمثل في إطلاق ملتقى بحثي وأكاديمي مفتوح للباحثين والمتخصصين الراغبين في تقديم دراسات وأبحاث حول قضايا الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج علمي لاختيار الأبحاث المتميزة ومناقشتها ضمن جلسات المنتدى المقبلة، بما يعزز البعد العلمي والمعرفي للمنصة.

وأكدت أن ملف الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين جميع الوزارات، وليس ملفًا يخص وزارة التضامن الاجتماعي وحدها، مشيدة بمشاركة الوزراء والوزيرات والجهات الحكومية المختلفة في فعاليات المنتدى، وما عكسه ذلك من إيمان بأهمية تكامل الجهود الحكومية في التعامل مع القضايا الاجتماعية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لفريق العمل الذي تولى إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية على مدار عامين من التنسيق والعمل المشترك مع الخبراء والمتخصصين، وعلى رأسه الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما أشادت بفريق الشباب المصري الذي أسهم في تنظيم المنتدى، مؤكدة أن ما تحقق جاء نتيجة عمل جماعي وتكامل بين الخبرات المتراكمة بوزارة التضامن الاجتماعي والطاقة والأفكار الجديدة لدى الشباب.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر لجميع فرق العمل والشركاء والجهات الإعلامية المشاركة، مؤكدة أن نجاح المنتدى تحقق من خلال روح الفريق وتكامل الأدوار، وأن مصر ستواصل العمل على تطوير هذه المنصة لتكون مساحة دولية تجمع الشباب والخبراء وصناع القرار والباحثين، وتسهم في صياغة رؤى وحلول مستقبلية لقضايا الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير استراتيجي مستقل في التنمية الدولية مسؤول سابق رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر يتطلب الانتقال من مجرد تقديم الدعم إلى توفير فرص اقتصادية مستدامة تسهم في تمكين المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مع مراعاة أولويات الدولة واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية لا ترتبط بحجم الميزانيات فقط، وإنما تعكس أيضًا توجهات الدول وأولوياتها.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على خمس أولويات استراتيجية، تشمل التوسع في الوصول الاستباقي لخدمات الحماية الاجتماعية، ووضع الإنسان في محور الاهتمام مع التركيز على الشباب، وتعزيز التعلم المؤسسي وتبادل المعرفة، وتطوير آليات العمل وبناء القدرات المؤسسية، فضلًا عن تعزيز التكيف المالي والمرونة في مواجهة المخاطر والتغيرات الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، بما يعزز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الأولويات تتسق مع مخرجات المنتدى وتتطلب تطوير برامج متخصصة تستجيب للقضايا والتحديات الاجتماعية المختلفة.

ومن جانبها أكدت دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، أن منتدى الحماية الاجتماعية يمثل ثمرة عمل وتنسيق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، في إطار رؤية أطلقتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ نحو عامين، بهدف إعداد إطار وطني متكامل للحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الاستعداد للمنتدى ارتكز على مسارين متوازيين، أولهما إطلاق المنتدى الوطني للحماية الاجتماعية عام 2025، لإعداد الرؤية والإطار الوطني للحماية الاجتماعية بمشاركة الخبراء والمتخصصين ومراكز الفكر، وثانيهما الإعداد للمؤتمر الوطني الثاني من خلال جلسات قطاعية متخصصة، بالتعاون بين فرق وزارة التضامن الاجتماعي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأعربت عن تقديرها لشركاء التنظيم، ومن بينهم وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومراكز الفكر، مشيرة إلى أن المنتدى شهد عقد ثماني جلسات متخصصة بمشاركة أكثر من 47 متحدثًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين والأكاديميين، إلى جانب مشاركين من دول مختلفة، من بينها جامايكا والبرازيل.

وأشارت إلى أن المنتدى حظي بمشاركة رفيعة المستوى، بدءًا من رعاية رئيس الجمهورية، وتشريف رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فضلًا عن التعاون مع وزارة الخارجية المصرية في تعزيز التنسيق والتمثيل الدولي.

وأضافت أن المناقشات تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها التمويل المستدام لأنظمة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم والتغذية، واقتصاد الرعاية وما يرتبط به من خدمات الطفولة المبكرة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التحول الرقمي وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير نظم الاستهداف الاجتماعي وتسريع وصول الخدمات إلى مستحقيها.

كما تناول المنتدى التمكين الاقتصادي وربط السياسات الاقتصادية بالحماية الاجتماعية وسبل كسب العيش، مع التأكيد على أن الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة معنية بجميع المواطنين، وليست مقتصرة على الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن استعراض تجارب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والشركات الاجتماعية في دعم الخدمات الاجتماعية.

وأكدت أن المناقشات ركزت على تطوير الخدمات والانتقال من مجرد تقديم المساعدات إلى تعزيز استفادة المواطنين من البرامج الاجتماعية، بما يسهم في تحسين دخولهم ومستويات معيشتهم، وتعزيز الشراكات في مجالات الرعاية والخدمات الاجتماعية.