تنظم وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، وذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الجديدة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير".

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على اصطحاب السادة الوزراء والمشاركين في في المنتدى لتفقد أروقة المعرض والإطلاع على المعروضات المعروضة داخلهم، حيث أشادوا بجودة المعروضات، مؤكدين أن المعرض وسيلة لترويج وتسويق منتجات العارضين.

ويشارك في المعرض أكثر من 30 عارضًا يقدمون باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس أصالة التراث المصري وثراءه، وذلك تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بالتوازي مع الجلسات السياسية والفنية للمنتدى التي تشهد حضور نحو 400 شخصية من المسؤولين والوزراء وكبار الخبراء وممثلي التجارب الدولية الرائدة ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية.

ويهدف تنظيم معرض "ديارنا" ضمن فعاليات المنتدى إلى إبراز الترابط الوثيق بين منظومات الحماية الاجتماعية وملفات التمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي وتوفير سبل العيش المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يتيحها دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية بما يرسخ توجه الانتقال من مظلة الحماية إلى الإنتاج ودعم التنمية المستدامة.