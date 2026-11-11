تعاني من احتقان الجيوب الأنفية؟.. خطوات تدليك بسيطة تساعدك على تخفيف الضغط

مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، يعاني كثيرون من انسداد الأنف والشعور بالضغط حول العينين والجبهة والخدين، وهي أعراض قد ترتبط باحتقان الجيوب الأنفية أو التهابها، وتؤثر في القدرة على التنفس والشعور بالراحة خلال اليوم.

ورغم أن الأدوية وبخاخات الأنف تُستخدم للتعامل مع هذه المشكلات، فإن هناك بعض الوسائل المنزلية التي يمكن أن تساعد على تخفيف الانزعاج، من بينها تدليك مناطق معينة في الوجه وحول الأنف والرقبة باستخدام حركات لطيفة، وهي طريقة بسيطة لا تستغرق سوى دقائق، بحسب ما ذكرته صحيفة «The Mirror» البريطانية.

6 خطوات لتدليك الوجه وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية

يمكن تجربة مجموعة من حركات التدليك الخفيفة حول الأنف والحاجبين والخدين، مع مراعاة عدم الضغط بقوة على الوجه أو المناطق القريبة من العينين، وذلك على النحو التالي:

تدليك المنطقة أعلى الأنف: ضع إبهامي اليدين برفق في التجويف الموجود أعلى القنوات الدمعية على جانبي الأنف، مع الحرص على التعامل بلطف مع هذه المنطقة الحساسة.

ضع إبهامي اليدين برفق في التجويف الموجود أعلى القنوات الدمعية على جانبي الأنف، مع الحرص على التعامل بلطف مع هذه المنطقة الحساسة. التحرك باتجاه الصدغين: اضغط بالإبهامين على المنطقة السابقة لمدة 5 ثوانٍ، ثم حركهما بمحاذاة الحاجبين حتى الوصول إلى جانبي الرأس عند الصدغين.

اضغط بالإبهامين على المنطقة السابقة لمدة 5 ثوانٍ، ثم حركهما بمحاذاة الحاجبين حتى الوصول إلى جانبي الرأس عند الصدغين. تدليك عظام الخدين: ضع إصبعي البنصر بجوار فتحتي الأنف، وحركهما برفق على امتداد عظام الخدين باتجاه الأذنين، ثم استمر في الحركة حتى الوصول إلى أسفل الفك.

ضع إصبعي البنصر بجوار فتحتي الأنف، وحركهما برفق على امتداد عظام الخدين باتجاه الأذنين، ثم استمر في الحركة حتى الوصول إلى أسفل الفك. التدليك حول الأذنين: ضع راحتي اليدين على جانبي الرأس بالقرب من الأذنين وفوق عظام الفك، واضغط برفق لمدة 5 ثوانٍ، ثم أمسك كل أذن بين الإبهام والسبابة وحركها للخارج ولأسفل بلطف.

ضع راحتي اليدين على جانبي الرأس بالقرب من الأذنين وفوق عظام الفك، واضغط برفق لمدة 5 ثوانٍ، ثم أمسك كل أذن بين الإبهام والسبابة وحركها للخارج ولأسفل بلطف. تدليك المنطقة خلف الأذن: حرك الفك السفلي قليلًا إلى الأمام، ثم ضع إصبعي البنصر خلف شحمة الأذن عند نقطة اتصالها بالفك، واسحبهما إلى أسفل باتجاه الرقبة، مع الضغط الخفيف لمدة 5 ثوانٍ.

حرك الفك السفلي قليلًا إلى الأمام، ثم ضع إصبعي البنصر خلف شحمة الأذن عند نقطة اتصالها بالفك، واسحبهما إلى أسفل باتجاه الرقبة، مع الضغط الخفيف لمدة 5 ثوانٍ. إنهاء التدليك بحركات الرقبة: مرر أطراف أصابعك برفق على جانبي الرقبة مع التنفس بانتظام، وتجنب الضغط القوي على مقدمة الرقبة.

وقد تساعد هذه الحركات على الشعور بالاسترخاء وتخفيف الانزعاج المصاحب للاحتقان لدى بعض الأشخاص، لكنها لا تُعد علاجًا مثبتًا لالتهاب الجيوب الأنفية، ولا تغني عن الأدوية أو التقييم الطبي عند الحاجة.

ما أسباب زيادة احتقان الجيوب الأنفية في الشتاء؟

تؤدي التغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى زيادة تعرض بعض الأشخاص لمشكلات الجهاز التنفسي، كما يمكن للهواء الجاف أن يسبب تهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، ويزيد الشعور بالجفاف والاحتقان.

ويحدث التهاب الجيوب الأنفية نتيجة تورم الأنسجة المبطنة للتجاويف الهوائية الموجودة داخل عظام الوجه، وهو ما قد يعيق تصريف المخاط بصورة طبيعية، ويسبب تراكم الإفرازات والشعور بالضغط والألم.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن معظم حالات التهاب الجيوب الأنفية تتحسن خلال فترة تصل إلى 4 أسابيع، ومن أبرز العلامات التي قد تصاحب الحالة:

ألم أو تورم أو حساسية في منطقة الخدين أو حول العينين أو الجبهة.

انسداد الأنف أو زيادة الإفرازات الأنفية.

تراجع حاسة الشم.

خروج مخاط أصفر أو أخضر من الأنف.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الصداع والشعور بثقل الرأس.

ألم الأسنان.

رائحة الفم غير المستحبة.

السعال.

الإحساس بالضغط داخل الأذنين.

الشخير خلال النوم.

كيف تتعامل مع التهاب الجيوب الأنفية في المنزل؟

يمكن اتباع بعض الإجراءات اليومية للمساعدة على تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وتحسين الشعور بالراحة خلال فترة التعافي، ومن أهمها: