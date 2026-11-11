أمير المصري يتعاقد رسميا على بطولة مسلسل 180 مع عمرو يوسف

نشر النجم أمير المصري صورته مع المنتج كريم أبو زكري على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تعاقد رسمياً للمشاركة في بطولة مسلسل 180 في الموسم الرمضاني 2027.

المسلسل من بطولة عمرو يوسف، أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد فهيم، حنان سليمان، أحمد الأزعر، إسلام خالد، ميشيل مساك، سلوى محمد علي، لبنى ونس، عزت زين، محمد الدسوقي، محمود سراج، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، وإنتاج كريم أبو ذكري.

في سياق آخر، أعلن مهرجان Middle East Now في مدينة فلورنس بإيطاليا عن فوز فيلمالقصص بطولة أمير المصري بجائزة الجمهور في دورته الـ 17.

فيلم القصص من بطولة أمير المصري، نيلي كريم، فاليري باشنر، احمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، احمد الازعر، خالد منصور، والعملمن إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي وشاهيناز العقادويعرض حاليا على منصة شاهد الإلكترونية.

يذكر أن فيلم القصص قد فاز بجائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم فيمهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ ٥٩، كما قد شارك أمير المصري بفيلمالقصص في المسابقة الرسمية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك بعدمشاركة الفيلم بمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا.

في سياق آخر، أعلن مهرجان لندن السينمائي الدولي عن اختيار النجم أميرالمصري ليكون رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بدورته ال٧٠ المقررإقامتها في الفترة ما بين ٧ الي ١٨ أكتوبر المقبل.

كما بدأ عرض الموسم الثاني من المسلسل العالمي The Agency لـ أميرالمصري حصريًا على منصة Paramount+ خلال الفترة الماضية.

المسلسل من بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر سميث، أمير المصري، جيفريرايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورالايتفوت - ليون، ريتشارد جير.

في سياق آخر، يشارك أمير المصري في المسلسل الدرامي المستوحى منرواية Metropolis ضمن سلسلة روايات Berlin Noir للكاتب فيليب كيروالتي تعتبر من سلسلة المؤلفات البوليسية الأكثر مبيعاً عالمياً ومن إنتاج شركةApple TV+.

ويضم المسلسل مع النجم أمير المصري والنجم الحائز على الاوسكار كولينفيرث، ستيفن كامبل مور، أليكس نوفاك، جاكوب مكارثي، أماندا لورانس، العمل يتم إنتاجه بواسطة شركة Bad Wolf وأيضا يشارك في الإنتاج تومهانكس وجاري جويتزمان من شركة playTone، بالإضافة إلى StudioBabelsberg الألماني.

يذكر أن فيلم Giant قد حقق اشادات واسعة مع عرضه في افتتاح مهرجانالبحر الأحمر. يحكي فيلم Giant قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيمحامد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلدليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذيكان له دور محوري في مسيرته.

يضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرسبروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وقد شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيثنُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبلانطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر.

كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه فيمهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيلجرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكامونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خياليرومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلبالأحوال.

وتلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera فيفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland.