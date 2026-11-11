سميرة سعيد تجمع نادر عبد الله وعمرو مصطفى في «كِبِرت وخِبت»

في مفاجأة فنية تحمل الكثير من الترقب، تجمع الديفا سميرة سعيد بين الشاعر الغنائي نادر عبد الله والملحن عمرو مصطفى في أغنية جديدة بعنوان «كِبِرت وخِبت»، من توزيع هاني يعقوب، ضمن ألبومها الجديد «وماذا لو»، في لقاء فني يعيد التعاون بين اثنين من أهم رموز صناعة الأغنية العربية.

ويعود التعاون الأول والوحيد بين نادر عبد الله وعمرو مصطفى إلى عام 2001، من خلال أغنية «بَعترف»، التي قدمها النجم فارس ضمن ألبومه «أحلف بالله»، قبل أن ينطلق كل منهما في مسيرة فنية مستقلة، حافلة بالنجاحات والأعمال التي تركت بصمات واضحة في تاريخ الأغنية العربية المعاصرة.

ونجح نادر عبد الله وعمرو مصطفى في ترسيخ مكانتهما على الساحة الغنائية، بعدما قدم كل منهما مئات الأعمال الناجحة مع كبار نجوم الغناء، وأسهما في صناعة نجومية آخرين، بما جعلهما قطبين من أقطاب الإبداع والنجاح في صناعة الموسيقى العربية.

ولم يتوقف نجاحهما عند حدود العالم العربي، بل امتد حضور أعمالهما إلى الساحة الموسيقية الدولية، حيث أُعيد تقديم ونشر أعمال لهما خارج المنطقة العربية، كما حظي كلاهما بتكريم عالمي من جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية «ساسيم» (SACEM)، وحصلا على الميدالية الذهبية والعضوية الدائمة بها، في تقدير يعكس المكانة الفنية التي بلغها الاثنان عربيًا ودوليًا.

وبعد سنوات صنع خلالها كل منهما تاريخه المستقل، يجتمع القطبان هذه المرة في عمل واحد، لا يتنافسان فيه على النجاح، بل يتشاركان في صناعته، في تجربة تجمع بين مدرستين إبداعيتين متميزتين، لكل منهما رؤيتها وأدواتها الخاصة.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة برعاية الديفا سميرة سعيد، التي ارتبطت مسيرتها الفنية بالتجديد والمغامرات الموسيقية، والقدرة على الجمع بين مدارس إبداعية مختلفة، لتقدم من خلال «كِبِرت وخِبت» تعاونًا يجمع ثلاثة أسماء بارزة في صناعة الأغنية العربية.

وبين صوت سميرة سعيد، وكلمات نادر عبد الله، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع هاني يعقوب، تأتي «كِبِرت وخِبت» لتضع نهاية لغياب فني دام خمسة وعشرين عامًا بين نادر وعمرو، وتفتح الباب أمام فصل جديد من التعاون بين اثنين من أبرز صُنّاع الأغنية العربية منذ ظهورهما وحتى الآن.