أشاد الإعلامي كريم حسن شحاتة بلاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، تقديرًا لما يقدمونه في ظل الظروف المالية والإدارية الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن الفريق يواصل المنافسة رغم الأزمات التي يواجهها، وعلى رأسها تأخر صرف المستحقات المالية وإيقاف القيد.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال تصريحاته عبر قناة الحياة: «أنا زملكاوي، بس إحنا بنتكلم هنا، وعايز أحيّي نادي الزمالك على الإعجاز اللي هو بيعمله».

وأضاف أن لاعبي الزمالك أصدروا بيانًا أكدوا خلاله عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر، وعدم صرف أي مبالغ من مستحقات الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين اضطروا إلى بيع سياراتهم في ظل الأعباء والالتزامات المعيشية التي يتحملونها.

ووجه الإعلامي تحية خاصة للاعبي الزمالك وجماهيره، وكذلك معتمد جمال وجهازه الفني، والفرق الجماعية والرياضيين داخل النادي، سواء في كرة السلة أو الطائرة أو كرة اليد، مشيدًا بقدرتهم على مواصلة العمل رغم الظروف الصعبة.

وأكد أن فريق كرة القدم يستحق إشادة خاصة، قائلًا: «بحيّي فريق كرة القدم أكتر حاجة في الزمالك، عشان هم بيشتغلوا عكس التيار»، موضحًا أن أي نادٍ يتعرض لنفس الظروف التي يمر بها الزمالك، من أزمات مالية وإيقاف قيد وعدم توافر السيولة، كان من الممكن أن ينهار.

وأشار إلى أن الزمالك يعتمد على مجموعة من اللاعبين الناشئين، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للفريق، مطالبًا بمنح المدير الفني معتمد جمال الفرصة الكاملة للعمل دون ضغوط أو مطالبات متسرعة.

وقال: «كابتن معتمد جمال، بوجه كلامي تاني للناس اللي بتقعد مستنية الكابتن معتمد جمال: سيبوا الراجل يشتغل. أنتم عايزين إيه؟ عايزين الزمالك يكسب بطولات؟ عايزين الزمالك يبقى شكله كويس؟».

وتطرق كريم حسن شحاتة إلى تطور أداء الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة أفضل أمام الجونة، بعد فترة التوقف التي استمرت 20 يومًا، موضحًا أن معتمد جمال استغل تلك الفترة في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

وأضاف أن الزمالك لم يحصل على فترة إعداد مناسبة في بداية الموسم، وهو ما انعكس على مستوى الفريق، لكن الأداء بدأ يتحسن تدريجيًا مع مرور الوقت، لافتًا إلى أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الجونة، وحقق الفوز بهدفين دون رد، وكان بإمكانه تسجيل أهداف أخرى.

وشدد على أن التحسن الذي ظهر في أداء الزمالك يعكس العمل الذي قام به معتمد جمال خلال فترة التوقف، مطالبًا بعدم التعجل في تقييم تجربته، خاصة في ظل الإمكانيات والظروف المتاحة داخل النادي.

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس اجتماع لاعبي الزمالك مع حسين لبيب

وكشف كريم حسن شحاتة عن كواليس الاجتماع الذي جمع عددًا من مسؤولي الزمالك وممثلي اللاعبين قبل مواجهة الجونة، والذي عُقد في منزل حسين لبيب، رئيس النادي، بحضور حسين السيد عضو مجلس الإدارة، ومعتمد جمال المدير الفني، وعمر جابر قائد الفريق، ومحمود حمدي الونش، أحد قادة الفريق.

وأوضح أن اللاعبين طالبوا خلال الاجتماع بالحصول على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدين تفهمهم للأزمة التي يمر بها النادي واستعدادهم للوقوف بجانب الإدارة، لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون إلى أموال تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم الشخصية والأسرية.

وأشار إلى أن اللاعبين أكدوا لرئيس النادي أنهم يرغبون في استمرار مساندة الزمالك خلال أزمته، لكنهم بحاجة إلى الحصول على جزء من مستحقاتهم لتسيير أمور حياتهم وتوفير احتياجات أسرهم.

وأضاف أن حسين لبيب أبلغ اللاعبين بصعوبة الموقف المالي داخل النادي، موضحًا أنه يسعى لتوفير الأموال اللازمة لصرف مستحقاتهم، لكنه لا يستطيع تحديد موعد لذلك، حتى لا يقدم لهم وعودًا لا يضمن تنفيذها.

واختتم كريم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن الأوضاع داخل الزمالك صعبة للغاية، وأن بيان اللاعبين جاء لتوضيح حقيقة ما يحدث داخل النادي أمام الجماهير، في ظل تأخر المستحقات واستمرار الأزمات المالية، مشيدًا في الوقت نفسه بصمود اللاعبين ومواصلتهم العمل والمنافسة رغم كل هذه التحديات.