أنهى الإعلامي توفيق عكاشة نزاعًا قضائيًا متعلقًا بمستحقات نجله، بعدما سدد مبلغ 282 ألف جنيه قيمة حكمين قضائيين صادرين ضده بشأن متجمد نفقة مسكن وفرش وغطاء وأجر خادم، وذلك عقب حضور طليقته إلى قسم شرطة أكتوبر أول وتقديمها الحكمين الصادرين لصالحها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجهت طليقة الإعلامي، وتعمل مديرة بوزارة الإعلام، إلى قسم شرطة أكتوبر أول، وقدمت حكمين صادرين من محكمة أسرة مدينة نصر أول، تطالب بتنفيذهما والحصول على المستحقات المالية المتأخرة لصالح نجلهما يوسف.

وتضمن الحكم الأول الصادر في الدعوى رقم 3716 لسنة 2026 حبس أسرة مدينة نصر أول الجزئية، إلزام عكاشة بسداد 262 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة مسكن وفرش وغطاء، فيما تعلق الحكم الثاني، الصادر في الدعوى رقم 11180 لسنة 2025 حبس أسرة مدينة نصر أول الجزئية، بمبلغ 20 ألف جنيه قيمة متجمد أجر خادم.

وعقب تقديم الحكمين، حضر محامٍ بصفته وكيلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة، وسدد كامل المبالغ المستحقة، بإجمالي 282 ألف جنيه، وتسلمتها طليقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.