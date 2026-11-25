كشف إسلام حسن، مقدم برنامج «الكواليس» عبر قناة أون سبورت، عن كواليس مثيرة داخل صفوف النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال إسلام حسن، خلال تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الأهلي خرجوا إلى الممر عقب نهاية مباراة بيراميدز في حالة من الهدوء الغريب، وبدت عليهم علامات الصدمة والبرود بسبب نتيجة اللقاء والأداء الذي ظهر به الفريق.

وأضاف أن لاعبًا واحدًا فقط خرج عن حالة الهدوء التي سيطرت على بقية اللاعبين، حيث ظهرت عليه علامات الانفعال والغضب، وبدأ في الصراخ والتعبير عن استيائه، مرددًا كلمات تحمل انتقادًا لغياب الإحساس بالمسؤولية لدى بعض اللاعبين، كما قام بضرب الحائط بيده، في رد فعل غاضب عقب الخسارة.

وتأتي هذه الكواليس في ظل حالة من الارتباك التي يعيشها الأهلي، بعدما تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتسببت الهزيمة في تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، وواصل تصدره، فيما وصل الزمالك إلى 22 نقطة بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يعلن رحيل الحسين عموتة

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، حيث من المقرر أن يطرح الثنائي البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز.