استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، والدكتور هون هيونغ الرئيس التنفيذي لشركة "نانو إتش تو أو" الكورية المتخصصة في تكنولوجيا وتصنيع أغشية تحلية المياه، وأدريان دو سان جيرمان الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الفرنسية لتحلية المياه، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والشركات الثلاثة المشاركة بالاجتماع في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه، مشيراً إلى أن مشروعاتهم تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى ما تمثله مشروعات تحلية المياه من ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أهمية التعاون مع الشركات الثلاث وتوسيع حجم استثماراتها في مصر، مشدداً في هذا الإطار على حرص الدولة على دعم وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية.

وأشار الرئيس إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية فريدة، تشمل الموقع الاستراتيجي، والفرص الاستثمارية الواعدة، والبنية الأساسية المتطورة، فضلاً عن الكوادر البشرية المؤهلة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.

ومن جانبهم، أعرب الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث عن تقديرهم لعمق ومتانة العلاقات التي تجمع مصر بدولهم، مؤكدين أن السوق المصرية تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية عالميا، وأن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات تنموية وإصلاحات اقتصادية عزز ثقة شركاتهم في جدوى الاستثمار بها، ودفعها إلى مواصلة التوسع في أنشطتها واستثماراتها بالسوق المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك استعرض خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة تُقدر بنحو خمسة مليارات دولار خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل مشروعات تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الداعمة لجهود التحول الأخضر. كما شهد اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر وتحلية المياه.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجارية، مع وضع رؤية متكاملة للاحتياجات المستقبلية في هذه القطاعات الحيوية، مشدداً كذلك على أهمية توطين الصناعة في مصر، ولا سيما في مجالات إنتاج مستلزمات محطات التحلية ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة.