التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المهندس معتز عبد اللطيف طه، رئيس الإدارة المركزية لفرع بورسعيد بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في دعم منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

تيسير إجراءات حركة التجارة الخارجية

وتناول اللقاء استعراض مستجدات عمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد ودورها في إحكام الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، فضلًا عن دورها في تيسير إجراءات حركة التجارة الخارجية، بما يدعم النشاط التجاري والاقتصادي بمحافظة بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والهيئة، وتضافر الجهود لدعم منظومة العمل وتذليل أي تحديات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.