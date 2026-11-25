أصبح الجهاز اللوحي المدمج الجديد iQOO Pad Pro متاحًا للشراء للجمهور العالمي بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، ليقدم لعشاق الألعاب والتقنية مزيجًا استثنائيًا يجمع بين الحجم العملي والأداء الرائد. ويستهدف هذا الإصدار المستخدمين الباحثين عن تجربة لعب وترفيه وإنتاجية فائقة دون الحاجة إلى حمل أجهزة لوحية كبيرة الحجم.

iQOO Pad Pro



يتميز الجهاز بشاشة OLED قياس 8.8 بوصة بدقة 2.3K تبلغ 2304 × 1440 بكسل، مع معدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 165 هرتز، ومعدل استجابة للمس يبلغ 240 هرتز. كما تدعم الشاشة عمق ألوان 10-بت وسطوعًا أقصى يصل إلى 4,500 شمعة، مما يضمن وضوحًا بصريًا مذهلًا وسلاسة استثنائية في مختلف ظروف الإضاءة.

مواصفات iQOO Pad Pro

وعلى صعيد الأداء الداخلي، ينبض الجهاز بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5، مدعومًا بشريحة ألعاب مخصصة من نوع Q3، بالإضافة إلى نظام تبريد نشط مزود بمروحة مدمجة وغرف بخار مزدوجة للحفاظ على استقرار الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة والمكثفة.

يتوفر الجهاز بخيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X Ultra، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، بينما يعمل بنظام تشغيل Android 17 مع واجهة OriginOS 7 HD التي تدعم ميزات تعدد المهام وتقسيم الشاشة بسلاسة.

ميزاتiQOO Pad Pro

ولتعزيز التجربة الترفيهية، زودت الشركة الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 9,020 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، مما يوفر ساعات طويلة من الاستخدام المتواصل. كما يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة، إلى جانب دعم أحدث تقنيات الاتصال مثل Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 ومنفذ USB 3.2 Gen 2.

ويأتي طرح الجهاز مع خيارات شحن دولي سريعة، ليتيح للمستخدمين خارج السوق الصينية فرصة اقتناء واحد من أقوى الأجهزة اللوحية المدمجة في الأسواق حاليًا.