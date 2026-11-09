بشاشة 2.8K ..أوبو تطلق جهازا لوحيا جديدا.. إليك أهم مواصفاته

بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإطلاق سلسلة هواتف Reno 17 المنتظرة، فتحت شركة أوبو الصينية باب الطلب المسبق لجهازها اللوحي الجديد Oppo Pad Air 6 عبر متجرها الرسمي في الصين، في خطوة كشفت من خلالها عن القائمة الكاملة لمواصفات ومميزات الجهاز قبل طرحه الرسمي في الأسواق.

تجربة بصرية فائقة وشاشة سينمائية

يأتي جهاز Oppo Pad Air 6 مزوداً بشاشة LCD عملاقة بمقاس 12.1 بوصة، تعتمد نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5، وبدقة وضوح تصل إلى 2800 × 1980 بكسل (2.8K). وتدعم الشاشة معدلات تحديث ديناميكية تتنقل بين 30 و120 هرتز لتوفير أعلى درجات السلاسة، في حين تصل درجة السطوع القصوى إلى 900 شمعة/م² مع دعم مليار لون وتغطية كاملة لنطاق sRGB بنسبة 100%.

عتاد داخلي قوي يعزز الأداء

يضم التابلت الجديد معالجاً ثماني النواة من نوع MediaTek Dimensity 7360 Super بتردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز. ولضمان أداء مستقر وسريع، تم تزويد الجهاز بذاكرة عشوائية حديثة من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية بمعيار UFS 3.1، حيث يتوفر بثلاثة خيارات تشمل: (8GB/128GB)، (8GB/256GB)، و(12GB/256GB).

وينقسم الجهاز إلى نسختين؛ الأولى تدعم اتصال واي فاي فقط (طراز OPD2613)، والثانية تدعم شريحة اتصال 5G (طراز OPD2614) وتتميز حصرياً بدعم خيار توسيع الذاكرة الخارجية.

بطارية ضخمة وتصميم نحيف

يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 10050 مللي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 واط. ويأتي التابلت بهيكل نحيف تبلغ سماكته 6.89 ملم وبوزن 603 جرامات، ويتوفر بلونين أنيقين هما الأزرق السماوي والفضي اللامع.

كاميرا متطورة وميزات ذكية

يتضمن الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مدعوماً بأربعة مكبرات صوت ستيريو وميكروفونين لعزل الضوضاء. ويعمل التابلت بواجهة أوبو الأحدث ColorOS 17 المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ميزات الدراسة والعمل والربط الذكي بين الشاشات.

موعد الطرح والأسعار

تستعد أوبو لإطلاق Pad Air 6 رسمياً في السوق الصيني بتاريخ 16 نوفمبر 2026. ورغم فتح باب الحجز المسبق، إلا أن الشركة لم تكشف بعد عن الأسعار النهائية باليوان الصيني، بانتظار الإعلان عنها رسمياً يوم المؤتمر، كما لم تفصح حتى الآن عن خططها بشأن طرح الجهاز في الأسواق العالمية.