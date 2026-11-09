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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحت قيادة بريطانية فرنسية..11 دولة تبدأ مناورات استعدادا لنشر قوة محتملة في أوكرانيا

تحت قيادة بريطانية فرنسية..11 دولة تبدأ مناورات استعدادا لنشر قوة محتملة في أوكرانيا
تحت قيادة بريطانية فرنسية..11 دولة تبدأ مناورات استعدادا لنشر قوة محتملة في أوكرانيا
أ ش أ

بدأت اليوم/الاثنين/ قوات من 11 دولة، تحت قيادة بريطانية فرنسية، مناورات عسكرية واسعة في بولندا لاختبار جاهزية قوة متعددة الجنسيات يمكن نشرها لدعم أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في أول تدريب كبير تنفذه القوة متعددة الجنسيات - أوكرانيا "MNF-U".

ويقود القوة الفريق البريطاني توم بيتمان، الذي تولى رسميا قيادة "MNF-U" خلفا لقائد فرنسي، في إطار نظام التناوب بين بريطانيا و فرنسا اللتين تقودان معا "تحالف الراغبين" المعني بدعم الأمن الأوكراني.

وقال بيتمان، مع انطلاق مناورات "كواليتسيا 26.2"، إن التدريب سيظهر أن القوة متعددة الجنسيات "قوة حقيقية وقادرة وجاهزة للانتشار السريع"، وتعكس التزام دول تحالف الراغبين بأمن و استقرار أوكرانيا على المدى الطويل، وأضاف أن القوة ستواصل رفع جاهزيتها لدعم أوكرانيا بعد انتهاء القتال؛ بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على ردع أي اعتداء مستقبلي.

وتستمر المناورات حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 2800 عسكري من 11 دولة هي بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وتركيا.

وتركز التدريبات على نقل القوات والمعدات والإمدادات عبر الحدود، وإنشاء هياكل مشتركة للقيادة والسيطرة، والتنسيق اللوجستي، واختبار قدرة الوحدات المختلفة على الاندماج والعمل ضمن قوة متعددة الجنسيات واحدة.

وتشارك بريطانيا بنحو 300 عسكري، فيما تعد فرنسا أكبر مساهم في التدريبات بنحو 1100 جندي، بينما تتولى بولندا دور الدولة المضيفة والقيادة اللوجستية، بما يشمل استقبال القوات وتحريكها وتوفير الوقود والدعم الطبي والبنية التحتية اللازمة.

كما تختبر تركيا من إسطنبول المكون البحري للقوة، بما في ذلك التخطيط لعمليات إزالة الألغام البحرية التي يمكن أن تساعد في إعادة فتح المواني الأوكرانية أمام الملاحة التجارية بعد انتهاء الحرب.

وأكد بيتمان أن "MNF-U" ليست قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وليست مهمة لحفظ السلام أو مراقبة وقف إطلاق النار، موضحا أن هدفها يتمثل في دعم إعادة بناء القوات الأوكرانية وتعزيز قدرتها على الردع والدفاع في مواجهة أي هجوم مستقبلي.

ومن المقرر ألا تنتشر القوة داخل أوكرانيا إلا بعد توقف القتال وبطلب من الحكومة الأوكرانية، فيما أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة بقوات في إطار ترتيبات ما بعد الحرب، بينما قالت بولندا إنها ستوفر الدعم اللوجستي دون إرسال قواتها إلى الأراضي الأوكرانية.

قيادة بريطانية فرنسية مناورات عسكرية وقف لإطلاق النار دعم الأمن الأوكراني

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