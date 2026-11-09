تحديث مفاجئ لهاتف موتورولا Razr Fold.. هل يخذل توقعات المستخدمين؟

أطلقت شركة "موتورولا" (Motorola) تحديثاً برمجياً جديداً لهاتفها القابل للطي من فئة الكتب (Razr Fold).

ورغم حماس المستخدمين لانتظار ترقية النظام بالكامل، إلا أن التحديث الجديد قد لا يلبي طموحاتهم الحالية.

تحديث أمني وليس نظاماً جديداً

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" المتخصص في الهواتف الذكية، كان مستخدمو هاتف (Razr Fold) ينتظرون بفارغ الصبر وصول تحديث "أندرويد 17"، خاصة بعد أن بدأ إرساله لهواتف موتورولا الأخرى الشهر الماضي.

لكن المفاجأة كانت أن التحديث الذي وصل للهاتف هو مجرد "تحديث أمني" روتيني، يرفع مستوى حماية الهاتف من شهر أغسطس إلى شهر أكتوبر 2026.

ورغم أهمية هذا التحديث لسد الثغرات الأمنية، إلا أنه ترك المستخدمين في انتظار الترقية الكبرى لنظام التشغيل.

وأرجع الخبراء سبب هذا التأخير إلى حاجة الشركة لمزيد من الوقت لضبط واجهة "أندرويد 17" لتتناسب بشكل مثالي مع الشاشة الكبيرة القابلة للطي.

وحش المواصفات وعودة قوية لموتورولا

وأشار التقرير إلى أن هاتف (Razr Fold) يمثل خطوة جبارة لموتورولا في سوق الهواتف القابلة للطي.

يأتي الهاتف بشاشة داخلية ضخمة بحجم 8.1 بوصة، وشاشة خارجية بحجم 6.6 بوصة. ويعمل الهاتف بمعالج "سناب دراجون" (Snapdragon 8 Gen 5) الخارق، مع ذاكرة عشوائية (رام) بسعة 16 جيجابايت.

كما يتفوق الهاتف على جميع منافسيه في السوق الأمريكي بامتلاكه أكبر بطارية في فئته بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع جداً بقوة 80 واط.

وقد وعدت الشركة رسمياً بدعم الهاتف بتحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية لمدة 7 سنوات كاملة، مما يعني أن تأخير "أندرويد 17" هو مجرد مسألة وقت لضمان أفضل تجربة استخدام.