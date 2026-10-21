بمواصفات خارقة وسعر ينافس آيفون.. تسريب كل ما تريد معرفته عن هاتف موتورولا القابل للطي

رصدت منصات تقنية عالمية، وفي مقدمتها موقع Geekbench واختبارات الأداء، تفاصيل ومواصفات هاتف موتورولا المرتقب Motorola Razr Flex 27 القابل للطي، والمقرر طرحه رسمياً في الأسواق العالمية خلال ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الخطوة من موتورولا لتقديم بديل متطور وأقل تكلفة لمنافسة هواتف رائدة مثل هاتف Galaxy Z Fold8 وهاتف iPhone Duo المنتظرين [منافس أرخص لـiPhone Duo.

وفيما يلي تسريبات مواصفات الهاتف:

عتاد قوي وأداء منافس

أظهرت بيانات الأداء اعتماد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 5 من كوالكوم، وهو الخيار الذي يضمن كفاءة عالية بأسعار تنافسية [Motorola Razr Flex 2027 يظهر على Geekbench مع Snapdragon].

كما سيزود الجهاز بذاكرة عشوائية (RAM) قوية تبلغ 12 جيجابايت، ليدعم تشغيل نظام Android 17 الجديد بكفاءة وسلاسة تامة.

تجربة بصرية وشاشات متطورة

يأتي الهاتف بشاشة داخلية رئيسية بمقاس 6.92 بوصة وبدقة 2364 × 1728 بكسل، وتدعم معدل تحديث استثنائي يصل إلى 165 هرتز لتجربة تصفح وألعاب بالغة النعومة.

أما الشاشة الخارجية، فتأتي بمقاس 4.97 بوصة بدقة 1736 × 1140 بكسل، وبأبعاد عرض تبلغ 3:2 لسهولة الاستخدام دون الحاجة لفتح الهاتف.

تصميم نحيف وهيكل متين

نجحت موتورولا في تقديم تصميم هندسي مميز؛ حيث يبلغ سُمك الهاتف 5.8 ملليمتر فقط عند فتح الشاشة، مع وزن متزن يصل إلى 215 جرامًا، بالإضافة إلى دعمه لمعيار IP49 الذي يوفر حماية جيدة ضد الماء والغبار.

على الجانب الآخر، أشارت التسريبات إلى وجود كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية والعدسة الواسعة، مع كاميرتين أماميتين (سيلفي) بدقة 32 ميجابكسل لكل منهما.

على الجانب الآخر، يدعم الهاتف بطارية ضخمة مقارنة بفئته بسعة 5000 مللي أمبير، لضمان فترات تشغيل طويلة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية.

