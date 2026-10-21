ضوحش ألعاب جديد .. تعرّف على مواصفات وسعر هاتف Red Magic 12 Pro الخارق

يُصنف هاتف Red Magic 12 Pro كأحد أقوى الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، حيث صُمم خصيصاً ليلبي تطلعات المحترفين الباحثين عن أداء استثنائي في الألعاب المحمولة دون المساومة على كفاءة الاستخدام اليومي.

يجمع الهاتف بين العتاد الخارق، والبطارية الضخمة، ونظام التبريد المتطور لضمان تجربة لعب ممتدة ومستقرة، وهو متاح بسعر يبدأ من 1299 دولاراً أمريكياً مع توفر خيارات الشحن الدولي والسريع.

هاتف Red Magic 12 Pro

الأداء والتخزين

يعمل الهاتف الذكي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت إكستريم من الجيل السادس ثماني النواة، المصنّع بتقنية 2 نانومتر، بترددات معالجة مركزية تتجاوز 5 جيجاهرتز. ويتولى معالج الرسوميات أدرينو 850 معالجة الرسومات، بينما تدعم شريحة الألعاب المخصصة ريد كور آر 5 وظائف الألعاب.

تتضمن خيارات الذاكرة سعتي 12 جيجابايت و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5T Ultra RAM، مقترنة بسعات تخزين UFS 4.1 Pro تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. لا يمكن توسيع سعة التخزين باستخدام بطاقة ذاكرة.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Red Magic OS 12.0، المبني على نظام Android 17، مع ميزات برمجية مصممة خصيصًا للألعاب.

مواصفات التصوير

تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا من نوع OmniVision بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.88 مع خاصية تثبيت الصورة البصرية

يستخدم الهاتف Red Magic 12 Pro+ نظام تبريد سائل RGB مع مسارات دوران منفصلة للمعالج والبطارية. تشمل مكونات التبريد مضخة دقيقة ثنائية البلورة، ومروحةبسرعة 25500 دورة في الدقيقة، ومعدن سائل 4.0، وغرفة بخار رباعية الأبعاد. صُمم هذا النظام للتحكم في الحرارة أثناء جلسات الألعاب المكثفة.

البطارية والشحن



يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 8400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط. كما يدعم خاصية الشحن المباشر، التي تساعد على تقليل حرارة البطارية أثناء اللعب عند توصيله بمصدر طاقة.

السعر والتوافر

يبدأ سعر هاتف Red Magic 12 Pro+ من 1299 دولارًا أمريكيًا على موقع Giztop . تتوفر خيارات الشحن الدولي والسريع، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمشترين الراغبين في شراء هاتف الألعاب الذكي من خارج الولايات المتحدة.