تسريبات مذهلة.. هاتف عملاق من شاومي ببطارية 10000 مللي أمبير وشاشة خرافية

تستعد شركة "شاومي" الصينية لإحداث ثورة في عالم الهواتف الذكية عبر تقديم هاتف جديد بمواصفات غير مسبوقة.

وكشفت أحدث التسريبات عن جهاز سيأتي ببطارية ضخمة جداً، إلى جانب شاشة عملاقة وفائقة الوضوح.

بطارية لا تنفد وشاشة ضخمة

تعمل الشركة حالياً على تطوير هاتف جديد ضمن سلسلة (Redmi Turbo)، ومن المتوقع أن يحمل اسم "ريدمي تربو 6 ماكس" (Redmi Turbo 6 Max).

واللافت في هذا الهاتف أنه سيأتي ببطارية عملاقة تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، وهو رقم ضخم جداً مقارنة بمتوسط سعة بطاريات الهواتف الحالية.

وإلى جانب هذه البطارية الخارقة، سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة وكبيرة جداً تقترب مساحتها من 7 بوصات.

ولن تكون هذه الشاشة مجرد شاشة كبيرة، بل ستكون عالية النقاء بدقة (2K)، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للأفلام والألعاب.

معالج سريع وتحديات منتظرة

وأوضح التقرير أن الهاتف سيعتمد على "عقل إلكتروني" (معالج) حديث وقوي جداً يحمل اسم "دايمنسيتي 9500 إس" (Dimensity 9500s) من شركة ميدياتك.

وهذا المعالج سيضمن للمستخدم سرعة فائقة في فتح التطبيقات والألعاب الثقيلة دون أي تباطؤ.

ولكن، يرى الخبراء أن التحدي الحقيقي أمام شاومي سيكون في وزن وسمك هذا الهاتف العملاق.

فبطارية بهذا الحجم الكبير قد تجعل الهاتف ثقيلاً وصعب الحمل، ولذلك، ينتظر الجميع ليروا كيف ستتمكن الشركة من دمج هذه القدرات الهائلة في تصميم مريح وعصري، خاصة وأن شاومي لم تؤكد حتى الآن موعد الطرح الرسمي.