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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق هاتف 5G جديد بسعر اقتصادي ومواصفات قوية

Redmi 17C 5G
Redmi 17C 5G
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي، هاتفها الجديد Redmi 17C 5G ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، مزودا بمجموعة من المواصفات المتقدمة التي تعزز قدراته.

شاشة 6.9 بوصة بتردد 120 هرتز

ويتميز هاتف شاومي الجديد Redmi 17C 5G، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.9 بوصة، بدقة 1600 × 720 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بينما يصل مستوى السطوع الأقصى إلى 660 شمعة.

وتدعم الشاشة تقنية DC Dimming، كما تغطي نحو 83% من نطاق الألوان NTSC.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

ويتمتع هاتف Redmi 17C 5G، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب عدسة مساعدة أساسية.

وفي الواجهة الأمامية، توجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف Redmi 17C 5G

معالج Dimensity 6300 وذاكرة تصل إلى 6 جيجابايت

يتم تشغيل هاتف Redmi 17C 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6300 المصنع بدقة 6 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، ويمكن توسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف من العلبة بنظام HyperOS 3 من شاومي، فيما لم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل فترة دعم الهاتف بالتحديثات البرمجية.

هاتف Redmi 17C 5G

بطارية 6000 مللي أمبير وشحن 33 واط

ويحتوي هاتف Redmi 17C 5G على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط، كما يدعم الهاتف الشحن السلكي العكسي بقدرة 10 واط، ما يسمح باستخدامه لشحن أجهزة أخرى.

وتقول شاومي إن البطارية قادرة على الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن.

وتشمل المزايا الأخرى بالهاتف مستشعر بصمة جانبيا، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومقاومة للماء والغبار وفق معيار IP64، فيما يبلغ سمك الهاتف نحو 7.9 ملم، بينما يصل وزنه إلى حوالي 211 جراما.

كما يدعم الهاتف مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل، من بينها Circle to Search وGemini Live وغيرها.

سعر Redmi 17C 5G

يبدأ سعر Xiaomi Redmi 17C 5G في الهند من 20999 روبية، أي نحو 218 دولارا، للإصدار الذي يضم 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت للتخزين.

أما إصدار بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت فيبلغ سعره 22999 روبية، أي نحو 239 دولارا، ويتوافر الهاتف بثلاثة ألوان تشمل الأسود والبنفسجي والبني، والأخير يأتي بتصميم بملمس جلدي، ومن المقرر أن يبدأ طرح الهاتف للبيع في الهند عبر الموقع الرسمي لـ شاومي.

هاتف 5G شاومي Redmi 17C 5G سعر Redmi 17C 5G

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