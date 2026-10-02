هاتف اقتصادي بإمكانات ضخمة.. شاومي تطلق Poco C95 Pro

بعد ظهور مواصفات هاتف Poco C95 Pro في قائمة بيع مبكرة خلال الشهر الماضي، أعلنت العلامة التجارية بوكو Poco، رسميا عن إطلاق الهاتف، مؤكدة تصميمه ومواصفاته وأسعاره.

ويأتي هاتف Poco C95 Pro، ضمن أحدث إصدارات سلسلة C الاقتصادية من شاومي، مع التركيز على البطارية الكبيرة والشاشة ذات معدل التحديث المرتفع.

مواصفات Poco C95 Pro



يعمل هاتف Poco C95 Pro، بمعالج ميدياتك Helio G91-Ultra، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

كما تدعم تقنية Memory Extension توفير ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، بينما يأتي الهاتف مثبتا مسبقا بنظام HyperOS 3 المستند إلى أندرويد 16.

ويتمثل أبرز ما يميز الهاتف في بطاريته الضخمة بسعة 7500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع Turbo Charging بقدرة 45 وات، إلى جانب إمكانية الشحن العكسي السلكي بقدرة تصل إلى 22.5 وات.

وتقول بوكو إن البطارية توفر ما يصل إلى 28 ساعة من تشغيل الفيديو، وما يصل إلى 91 ساعة من تشغيل الموسيقى.

هاتف Poco C95 Pro

كاميرا 50 ميجابكسل وشاشة 120 هرتز

يتميز هاتف Poco C95 Pro، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف ميزة التسجيل المزدوج للفيديو، التي تتيح استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

أما الشاشة فتأتي بقياس 6.9 بوصة وبدقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز.

وتصل درجة السطوع إلى 825 شمعة في وضع السطوع العالي HBM، بينما تحظى الشاشة بحماية Corning Gorilla Glass 7i.

كما حصلت الشاشة على شهادات من TÜV Rheinland لمستويات الإضاءة الزرقاء المنخفضة، والمشاهدة الخالية من الوميض، والاستخدام المتوافق مع الإيقاع اليومي، إلى جانب معدل أخذ عينات لمس يصل إلى 240 هرتز.

هاتف Poco C95 Pro

وتشمل مواصفات الهاتف أيضا، مكبرات صوت ستيريو، ومنفذ سماعات رأس 3.5 ملم، ودعم تقنية Bluetooth 5.4، والاتصال قريب المدي NFC، إلى جانب دعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64.

سعر Poco C95 Pro

يتوفر هاتف Poco C95 Pro للبيع في سنغافورة بإصدارين، حيث يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت نحو 132 دولارا، بينما يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت نحو 155 دولارا، ويتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر.