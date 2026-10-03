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استئناف المحلة تقرر عرض المتهمه بإنهاء حياة طفلة قطور علي أطباء مستشفي العباسية ..صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استئناف المحلة تقرر عرض المتهمه بإنهاء حياة طفلة قطور علي أطباء مستشفي العباسية ..صور

محكمة استئناف المحلة
محكمة استئناف المحلة
الغربية أحمد علي

قررت هيئة محكمة استئناف المحلة بمحافظة الغربية اليوم بعرض  المتهمة بإنهاء حياة طفل بقصد الاستيلاء علي حلقها مرتدية زي بدلة الحمراء علي أطباء مستشفي العباسية للتأكد من سلامه قواها العقلية من عدمه طوال 45 يوم للنظر تأييد حكم إعدامها من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال درجات التقاضي تمام منصة المحكمة.

قرار قضائي عاجل 

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية قضت  حكما قضائيا ضد المتهمه بإنهاء حياة طفلة طمعا في حلقها بقطور بإعدامها عقب إحالة أوراقها إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي حول تنفيذ العقوبة المذكورة .

تحرك نيابي عاجل 

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع طفلة علي يد جارتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

جهود أمنية 

وكان ضباط مباحث مركز قطور بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور  على جثة طفلة صغيره داخل جوال ملقاة بجوار مصرف عزبة العابد بنطاق مركز قطور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحديد هوية المتهمه 


وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة في العقد الثالث من عمرها بقصد سرقة حلق ذهبي خاص بالطفلة ابنه جارتها فأنهت حياتها وأخفت جثتها داخل جوال ملقي وسط الأراضي الزراعية بجوار مصرف بنطاق عزبة العابد وضبطت المتهمه لعرضها علي جهات التحقيق.

رواية شهود عيان 

في ذات السياق كشف شهود عيان اتشاح أهالي عزبة  العابد مقتولة بعدما عثروا علي جثمانها ملقاه داخل جول بجوار مصرف العزبة، بعد تغيابها عن المنزل لأكثر من 5ايام،وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

بداية القصة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من  من الرائد "أحمد بهاء" رئيس مباحث مركز شرطة قطور بالعثور علي جثة طفلة العابد داخل جوال بجوار مصرف العزبة بقطور.

تحرك أمني عاجل 

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية ،ان الجثة للطفلة المتغيبة عن منزلها لأكثر من5 ايام وتدعي " صفاء أيمن مصباح عبد ربه"مقتولة وملقاة داخل شوال بجوار المصرف ،وجاري نقل الي الجثة الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ،لحين الإنتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن بمقابر العائلة. 

ضبط المتهمة


ونجح ضباط فريق البحث الجنائي في ضبط السيدة مرتكبه الواقعة واقرت خنق الطفله لسرقه حلق قرط ذهبي وزنه نص جرام ووضعها داخل جوال وسط الأراضي الزراعية بجوار المصرف المذكور .

انهيار الجانية 

في المقابل دخلت ام الطفلة المكلومة في نوبة من البكاء والانهيار مما تسبب في فقدها النطق فيما ناشد والد الطفلة كافة جهات التحقيق بالقصاص العادل لحياة ابنتهما الضحية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية قرار قضائي عاجل المتهمة الجانية انهاء حياة طفلة قطور قرط

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