شاومي في خطر.. هونر تتيح "الشاشة الخلفية" في هواتفها الاقتصادية Honor X5ds

بينما تُقدّم شاومي شاشة خلفية في سلسلة هواتفها المتميزة Xiaomi 18 Pro، تتبنى هونر استراتيجية مختلفة بتوفير شاشات خلفية في طرازات بأسعار معقولة مثل Honor Play 20A، الذي طُرح لأول مرة في أغسطس في الصين، والآن، كشفت هونر النقاب عن هاتف Honor X5ds المزود بشاشة خلفية

مواصفات هاتف Honor 700

أشارت التسريبات إلى أن سلسلة Honor 700، المتوقع إطلاقها في نوفمبر من هذا العام، ستتضمن شاشة خلفية أيضًا، وحتى ذلك الحين، إليكم نظرة على مواصفات وميزات وسعر هاتف X5ds.

في خطوة تعكس تسارع الابتكار في سوق الهواتف الذكية، كُشف النقاب عن هاتف جديد يمزج بين العملية والميزات الفريدة؛ حيث خطفت الشاشة الخلفية الأضواء كأبرز نقطة قوة في الهاتف، إذ تأتي بمقاس 2.01 بوصة من نوع LCD ودقة 240 × 296 بكسل، لتتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي فائقة الوضوح بالاعتماد على الكاميرا الخلفية بضغطة زر واحدة، فضلاً عن إمكانية استعراض تنبيهات المكالمات والتحكم في الموسيقى والوسائط دون الحاجة لفتح الهاتف.

ميزات هاتف Honor 700

أما الواجهة الأمامية فتتصدرها شاشة رئيسية ضخمة مقاس 6.78 بوصة من نوع LCD، توفر تجربة بصرية سلسة بفضل دعمها لمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وبدقة 720 × 1576 بكسل، مع سطوع نموذجي يبلغ 600 شمعة يضمن للمستخدم وضوحاً جيداً تحت أشعة الشمس المباشرة.

مواصفات هاتف Honor 700

وعلى صعيد القدرات التصويرية، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، مما يسمح بعبور كمية إضاءة أعلى وعزل أفضل للخلفية، كما تدعم التقريب الرقمي حتى 4 مرات (4x) مدعومة بفلاش LED أحادي، وقدرة على تسجيل فيديو عالي الدقة بمعدل 1080p. وفي المقابل، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل لتلبي احتياجات الاتصالات المرئية السريعة، مع دعمها أيضاً لتصوير الفيديو بدقة 1080p.

ومن حيث التصميم والاتصال، فيأتي الهاتف بوزن يصل إلى 214 غرامًا وبأبعاد تبلغ 168.3 × 78.5 × 8.72 ملم، مما يعطيه مظهراً متيناً يعززه دعم معيار الحماية IP52 المقاوم للغبار ورذاذ الماء الخفيف، بالإضافة إلى تزويده بمستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة الجانبي لحماية وتأمين البيانات.

يوفر الهاتف خيارات اتصال متكاملة تشمل دعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE وتشغيل شريحتي اتصال (Nano-SIM)، إلى جانب واي فاي ثنائي النطاق وبلوتوث 5.0 ونظام تحديد المواقع GPS، ولم يتخلَّ الهاتف عن المزايا المفضلة للمستخدمين حيث يحتوي على منفذ USB Type-C الحديث ومدخل السماعات التقليدي 3.5 ملم، لتكتمل بذلك توليفة المواصفات التي تنتظر الكشف عن تفاصيل سعرها وتوافرها في الأسواق.