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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تقلب الموازين غدا.. هاتف Vivo V80 بمواصفات خارقة وسعر معقول

فيفو تقلب الموازين غداً.. هاتف Vivo V80 بمواصفات خارقة وسعر معقول
فيفو تقلب الموازين غداً.. هاتف Vivo V80 بمواصفات خارقة وسعر معقول
لمياء الياسين


ستطلق شركة فيفو هاتفها الذكي الجديد، فيفو V80، في الهند في 6 أكتوبر 2026. سيتميز الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 7200 مللي أمبير/ساعة ونظام كاميرا مُعدّل من قبل شركة زايس. كما سيأتي بشاشة OLED بتردد 144 هرتز، وشحن سريع بقوة 90 واط، وتصميم أنيق، ومن المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 60,000 روبية هندية.

سيتم إطلاق هاتف Vivo V-series الذكي غدًا، 6 أكتوبر 2026، في الهند. وسيُطلق على الهاتف الجديد اسم Vivo V80. وقبل إطلاقه، كشفت الشركة عن العديد من الميزات الرئيسية للجهاز، مثل التصميم والكاميرا والشاشة والبطارية.

مواصفات  هاتف Vivo V80 

على سبيل المثال، سيحتوي الهاتف الذكي القادم على نظام كاميرا من زايس وبطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير. علاوة على ذلك، تخطط الشركة لإطلاق الهاتف بتصميم فاخر. والآن، دعونا نستعرض بعض التفاصيل التقنية...

أما بالنسبة للمواصفات، فسيأتي هاتف Vivo V80 بشاشة OLED قياس 6.59 بوصة. وستكون الشاشة قادرة على عرض دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما يمكن أن تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 5000 شمعة/م².

سيضمن ذلك تجربة مشاهدة رائعة، خاصةً عند مشاهدة أي شيء في يوم مشمس. كما سيتميز الهاتف بتصميم "الزجاج المنحوت على البارد" الخاص بالشركة، مما يمنحه مظهرًا وملمسًا فاخرًا عند حمله.

ليس هذا فحسب، بل ستكون بطاريته إحدى أبرز مزايا هاتف Vivo V80 الجديد. سيأتي الهاتف ببطارية سعة 7200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط. ومن المتوقع أن توفر هذه البطارية الكبيرة استخدامًا طويل الأمد للفيديوهات والألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة للبرمجيات، فمن المرجح أن يأتي الهاتف بنظام OriginOS 7.

يتميز هاتف Vivo V80 الجديد كلياً بكاميرا قوية للغاية، حيث يضم نظام كاميرا ثلاثية العدسات من Zeiss في الجهة الخلفية. ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS).

ميزات هاتف Vivo V80 

سيحتوي الهاتف أيضاً على كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وتقريب رقمي يصل إلى 100x. ومن المتوقع أن تكون الكاميرا الثالثة عدسة فائقة الاتساع. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

سيتم إطلاق جهاز Vivo V80 الجديد بثلاثة ألوان: Sunrise Anthem، وHorizon Blue، وStellar Black. وبينما لم تُكشف بعد تفاصيل معالج الهاتف، تشير التقارير إلى أنه سيعمل بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع.

ستكشف الشركة عن السعر الرسمي لهاتف Vivo V80 خلال حفل الإطلاق غداً، لكن تشير التقارير إلى أنه سيكون حوالي 60,000 روبية هندية. وبناءً على ذلك، سيُصنف هذا الهاتف ضمن فئة الهواتف المتوسطة المتميزة من حيث السعر.

فيفو V80 شركة فيفو شحن سريع الهاتف الذكي شاشة OLED هاتف Vivo V80 كاميرا تليفوتوغرافية

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