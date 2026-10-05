قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية «فجر اليمن» لدعم القوات الحكومية
محمد هاني بين الأهلي وبيراميدز.. مصدر مقرب يكشف حقيقة التوقيع ومصير التجديد
أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة 5 أيام
وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان مدرسة شوني بطنطا |صور
مزاعم نتنياهو..النظام الإيراني أراد محو إسرائيل بانفجار نووي
الإخوان كانوا خايفين من عمر سليمان.. وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجآت
رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا
ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه
رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي شركة "أكوا " مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر
وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة
أحد القادة الكبار.. وزير الداخلية الأسبق يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن أحداث 25 يناير
خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تشارك في احتفالية تخرج دفعة 2026 بالجامعة الألمانية بالقاهرة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية تخرج دفعة عام 2026 بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور  الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس الأمناء، و الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والسيد فلوريان هان، وزير الدولة بوزارة الخارجية الاتحادية، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور وأسر الخريجين.

وهنأت الدكتورة مايا مرسي خريجي دفعة 2026، مؤكدة أن يوم التخرج يمثل تتويجًا لسنوات من العمل الجاد والمثابرة وتجاوز التحديات، وبداية لمرحلة جديدة تحمل العديد من الفرص والمسؤوليات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لأسر الخريجين، مؤكدة أن النجاح الذي يحتفل به الخريجون اليوم هو أيضًا ثمرة لدعم أسرهم وتضحياتهم المتواصلة، داعية الخريجين إلى توجيه التحية والتقدير لآبائهم وأمهاتهم الذين ساندوهم طوال رحلتهم التعليمية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المستقبل لا يتطلب من الشباب أن يمتلكوا إجابات كاملة عن كل ما ينتظرهم، مشيرة إلى أن المسار المهني والإنساني قد يتغير مع الوقت، وأن تغيير الاتجاه لا يعني الفشل، بل قد يكون جزءًا طبيعيًا من رحلة اكتشاف الذات وتحقيق النجاح.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية مواصلة التعلم بشغف، موضحة أن الحصول على الشهادة الجامعية ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لفصل جديد في حياة الخريجين، في ظل عالم سريع التغير يحتاج إلى القدرة على التكيف والصمود والفضول المستمر لاكتساب المعرفة.

كما دعت الخريجين إلى ألا يقيسوا قيمتهم الحقيقية بالمسميات الوظيفية أو المناصب التي يشغلونها، وإنما بحجم الأثر الذي يتركونه في حياة الآخرين وفي مؤسساتهم ومجتمعاتهم، مؤكدة أن أعظم التغييرات قد تبدأ من جهود هادئة ومخلصة لا تحظى بالضرورة بالأضواء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية بناء علاقات إنسانية ومهنية حقيقية، مشيرة إلى أن النجاح لا يتحقق بمعزل عن الآخرين، وأن زملاء الدراسة والأساتذة والمحيطين بالخريجين يمكن أن يصبحوا شركاء وداعمين أساسيين في مسيرتهم المستقبلية، داعية إلى بناء هذه العلاقات على الثقة والاحترام والعطاء المتبادل.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على التعاطف والإنسانية، موضحة أن القوة الحقيقية لا تقاس فقط بمدى النجاح الشخصي، وإنما بعدد الأشخاص الذين يستطيع الإنسان مساعدتهم ورفعهم معه، داعية الخريجين إلى أن يكونوا مصدر دعم وأمل لمن يواجهون صعوبات وتحديات.

وحثت وزيرة التضامن الاجتماعي الخريجين على عدم الخوف من الفشل، مؤكدة أن التعثر يمثل جزءًا من رحلة النجاح، وأن التجارب الصعبة يمكن أن تسهم في بناء الشخصية واكتشاف مكامن القوة، مشيرة إلى أن التميز الحقيقي يكمن في القدرة على النهوض والاستمرار وعدم الاستسلام.

كما دعتهم إلى الاستمتاع باللحظة الحاضرة وعدم الانشغال الدائم بالإنجاز التالي أو الترقية القادمة على حساب الحياة والعلاقات الإنسانية، مؤكدة أن الوقت هو أثمن ما يمتلكه الإنسان، وأن النجاح الحقيقي يرتبط بالقدرة على تحقيق التوازن بين الطموح والعمل والحياة.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر ستظل الوطن الذي ينتمي إليه أبناؤها، داعية خريجي دفعة 2026 إلى رد الجميل لوطنهم من خلال توظيف ما اكتسبوه من علم ومعرفة في ابتكار حلول جديدة للمشكلات القائمة، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم مسيرة التنمية.

وقالت إن الوطن يستحق من أبنائه أن يقدموا أفضل ما لديهم، متمنية للخريجين أن تحمل لهم السنوات المقبلة المعرفة والغاية السامية والشجاعة والنجاح، وأن تكون لحظة التخرج بداية لرحلة جديدة يسهمون خلالها في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم ووطنهم.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي رسالتها إلى الخريجين بالتأكيد على أن «رحلتكم تبدأ اليوم»، متمنية لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والإنجاز والعطاء.

وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ياسر حجازي التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

حالة الطقس

أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29

ترشيحاتنا

فرنسا وبلجيكا

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

فان دايك

فان دايك يدخل نادي المئة مع هولندا.. إنجاز تاريخي لقائد الطواحين

شوبير

أحمد شوبير يطالب بجلسة مصارحة بين أبو ريدة والتوأم لإنهاء أزمة منتخب مصر

بالصور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد