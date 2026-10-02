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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ورش عمل وتدخلات سريعة.. التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها على مدار الأسبوع

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- وفد «التضامن الاجتماعي» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال والمراهقين نفسيًا واجتماعيًا

- تحت رعاية وزارتي "التضامن الاجتماعي" و"التعليم العالي"..انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي التنشيطي لإعداد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة ضمن برنامج “مودة”

- «التضامن الاجتماعي» تنظم ورشة عمل تدريبية للصحفيين والإعلاميين حول «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»

- وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ الفنانة القديرة صفاء أبو السعود بحصد جائزتين ذهبيتين في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

- بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.. وزارة الداخلية تفتح مستشفياتها مجانًا لتوقيع الكشف الطبي على كبار السن بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر أكتوبر.. والتضامن الاجتماعي تثمن تعاون وزارة الداخلية لتوفير الرعاية الصحية للمسنين

- التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية في «تكافل وكرامة» وتطلع على منظومة الحماية الاجتماعية بالبرازيل

- التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية خلال مؤتمر «دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية » بـ «عمان »

- التضامن الاجتماعي تواصل تقديم عروض مسرح «المواجهة والتجوال» في عدد من محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الثقافة في مرحلته السابعة

- وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يطلقان مبادرة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة" ضمن مبادرة “ أنا موهوب ”

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام بحضور وزير الشباب والرياضة 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مقر المعرض الدائم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية «لوتس» بالعجوزة.. وتترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق.. وتؤكد إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بعد 70 عامًا على إنشائه وتحويله إلى منصة متكاملة للتمكين الاقتصادي

-  التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن الترتيبات النهائية لافتتاح أول وأكبر وحدة سيكلوترون طبي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تكلف الدفعة 107 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بأداء الخدمة العامة

- التضامن الاجتماعي تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من الزيارات الميدانية لـ115 مكتب تسجيل وتوجيه بـ12 محافظة

- التضامن الاجتماعي تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من الزيارات الميدانية لـ115 مكتب تسجيل وتوجيه بـ12 محافظة

- التضامن الاجتماعي تواصل شراكتها مع صناع الدراما بـ«وصفة مضمونة» بطولة ريهام عبد الغفور ونخبة من الفنانين

- بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.. التضامن الاجتماعي تقدم  منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن وإنشاء صندوق رعاية المسنين باعتباره إحدى الآليات الداعمة لحقوق كبار السن

- بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة «رد الجميل» بعوائد مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 

- وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم إدارات الاتصال السياسي والإعلام والمراجعة الداخلية والحوكمة لتميزهم خلال شهر سبتمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل مجلس سيدات الأعمال العرب بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريلا» بسيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الأوسطي

- وزيرة التضامن الاجتماعي تحيل العاملين بوحدة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للتحقيق.. وتوجه بتكثيف المتابعة على الوحدات الاجتماعية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكولين للتعاون لتوسيع فرص التمكين والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية

- التضامن الاجتماعي تبحث مع الجانب الفرنسي دعم إنشاء حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة بصعيد مصر

- «التدخل السريع» يستجيب لبلاغ عن شخص فاقد للوعي بسوهاج.. والإسعاف يتدخل لإنقاذه

التضامن الاجتماعي أنشطة الوزارة دعم وتأهيل الأطفال دعم وتأهيل الأطفال والمراهقين

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