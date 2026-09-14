مايا مرسي تكرم عددا من الإدارات الناجحة في وزارة التضامن الاجتماعي

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للتسويق والمعارض، واللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات،ومشروع التأثيث والتجهيز لوحدات السكن البديل للمناطق المطورة ووحدات أبناء مصر والحضانات، تقديرًا لتميزهم خلال شهر أغسطس الماضي، ولجهود العاملين وإخلاصهم في أداء مهامهم.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء العاملين بإدارة المعارض والأسر المنتجة بالوزارة، حيث مثل الإدارة كل من رامي عباس، استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، والأستاذة ماجدة نور، مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض، إلى جانب أعضاء الإدارة، حيث تسلموا شهادات تقدير، إشادةً بتميزهم وتقديرًا للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة، برئاسة الأستاذة رانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، وبحضور رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، والأستاذ تامر سامي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حيث سلّمتهم شهادات تقدير، تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، والتعامل معها بصورة فورية وفعالة.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك العاملين بمشروع التأثيث والتجهيز لوحدات السكن البديل للمناطق المطورة ووحدات أبناء مصر والحضانات، بحضور الأستاذ شادي سالم، استشاري الوزارة للمشروعات، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، وحجم الإنجاز الذي حققه القطاع في إطار أداء مهامه.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية قطاع المعارض والتسويق والأسر المنتجة، مشيرةً إلى نجاحه في التوسع في تنظيم المعارض على مستوى الجمهورية وخارجها، فضلًا عن النجاحات الكبيرة التي يحققها معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما أيضًا على المستوى الدولي.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للتسويق والمعارض بمواصلة العمل بالنهج نفسه، وفتح آفاق جديدة، بما يسهم في دعم الأسر المنتجة، والتوسع في تسويق منتجاتها، وتعزيز فرص وصولها إلى أسواق جديدة.

وفيما يتعلق باللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي الشكاوى الواردة من المواطنين، سواء عبر منظومة الشكاوى أو الخطوط الساخنة للوزارة أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، أولوية خاصة، من حيث سرعة التعامل والاستجابة، مؤكدةً أن هدف الوزارة هو العمل على حل مشكلات المواطنين والتعامل معها بمنتهى الشفافية والجدية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى حرصها على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي المستمر لأداء مختلف قطاعات الوزارة، وتشجيعًا للعاملين على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ومن جانبهم، أعرب العاملون بالإدارات والقطاعات المكرمة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، وحرصها على لقائهم وتقدير جهودهم، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وخدمة المواطنين.