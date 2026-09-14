أسهم آسيا تتراجع مع تصاعد المخاوف بشأن إنفاق الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط

تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم / الإثنين /، مع تزايد الدعوات بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لإبطاء تطوير النماذج المتقدمة، ما ضغط على أسهم التكنولوجيا، بينما قفزت أسعار النفط مجددًا فوق 100 دولار للبرميل، ما زاد مخاطر تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، مع إعادة المستثمرين تقييم مدى قدرة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على دعم التقييمات المرتفعة وتوقعات الأرباح، وانخفض مؤشر إم إس سي آي لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 0.5%.

وتصاعد النقاش بعدما دعا الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي، القطاع إلى إبطاء تطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا، وقال إن شركته ستطبق إجراءات حماية إضافية، من بينها تقييمات مستقلة تجريها جهات خارجية.

وأيد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان، نهجًا أكثر حذرًا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما أيد إيلون ماسك الفكرة، بينما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المخاوف المتزايدة، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات السباق مع منافسين صينيين.

وأثارت هذه التحذيرات تساؤلات بشأن ما إذا كان تباطؤ وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي قد يحد من إنفاق الشركات ويضغط على توقعات الأرباح عبر سلسلة التوريد.

يأتي هذا التحول مع بداية أسبوع حاسم، إذ من المقرر صدور قرارات بشأن السياسة النقدية من مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان تباعًا.

وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1%، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.4% إلى 24,898.50 نقطة.

وامتدت موجة بيع أسهم التكنولوجيا على نطاق واسع في أنحاء آسيا، وتراجع سهم إس كيه هاينكس بنسبة 5%، وخسر سهم سامسونج للإلكترونيات 2.9%، وهبط سهم كيوكسيا اليابانية بنسبة 6.8%، بينما تراجع سهم موراتا للتصنيع بنسبة 3.8%، وانخفض سهم لارجان بنسبة 10%.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك بما يصل إلى 13% في طوكيو، بعدما قال ألتمان إن شركة أوبن إيه آي لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، ما زاد الضغوط على تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتعرض قطاع التكنولوجيا في هونج كونج أيضًا لضغوط، رغم ارتفاع مؤشر هانج سينج الأوسع نطاقًا.

وهبط سهم زي إيه آي بنسبة 7.5% بعدما أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية عملية جمع تمويل بنحو 5 مليارات دولار من خلال طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل.

وسُعّرت الأسهم الجديدة بخصم عن سعر الإغلاق السابق، ما أثار مخاوف بشأن تخفيف ملكية المساهمين، حتى مع سعي الشركة إلى تمويل الأبحاث والبنية التحتية للحوسبة والتوسع والاستثمارات الاستراتيجية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.7% إلى 107.51 دولار للبرميل، بعدما أغلقت السعودية خط أنابيب نفطيًا رئيسيًا عقب هجمات بطائرات مسيرة، وتأجل اجتماع كان مقررًا بين إيران ودول الخليج.

وأدى التصعيد المتجدد إلى إبقاء أسعار النفط بقوة فوق مستوى 100 دولار، مع تهديد الصراع المرتبط بمضيق هرمز بإبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، ما يترك صانعي السياسات أمام فرص محدودة لتخفيف الضغوط التضخمية العالمية.

كما يعقد ارتفاع أسعار النفط توقعات مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويرى متداولو عقود المبادلة الآن احتمالًا يقترب من 90% لرفع أسعار الفائدة بعد غد / الأربعاء /، بينما يعيد المستثمرون تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتجدد مخاطر التضخم.

واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز وإيه إس إكس 200 الأسترالي تقريبًا عند 8,741.40 نقطة، بينما ارتفعت أسهم شركة فليت بارتنرز بنسبة 12% مع استمرار المنافسة على شراء شركة تأجير المركبات. وارتفع مؤشر إن زد إكس 50 النيوزيلندي بنسبة 0.4%.

وأغلقت أسواق الأسهم الهندية اليوم بسبب عطلة، بينما تفاوت أداء الأسواق الأخرى في المنطقة.

وارتفع مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بشكل هامشي بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.2%.