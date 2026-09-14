رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بالفيوم نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم، نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "ضي الخير" للأعمال الإنسانية، على مدار يومي ٩ و١٠ سبتمبر الجاري، بقرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.



وأكد رئيس الوزراء على الدور المهم للجنة الطبية العليا والاستغاثات، وما يتم من تعاون وتنسيق مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتنظيم القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، مثمناً ما يتم بذله من جهود فى هذا الصدد، تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والرعاية الصحية بالمجان لمختلف المناطق والقري على مستوى الجمهورية.



وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حرص اللجنة على الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى مختلف المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.





وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، إلى أن أعمال القافلة على مدار يومين أسفرت عن الكشف على إجمالي ١٥٨٢ مواطنًا، حيث تم الكشف على ٥٠٩ حالات في تخصص الرمد، وصرف ١٨٠ نظارة طبية للمواطنين المستحقين، إلى جانب تحديد ٧٥ حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن الكشف على ١٠٧٣ حالة من خلال العيادات الشاملة، وتحديد ٣٠ حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، كما تم صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها.



ولفتت الدكتورة نجلاء عبد المنعم إلى أنه في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، تم عقد لقاء بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، والدكتور محمد مصطفى، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، منسق القوافل الطبية باللجنة، والدكتورة نعمات ميسرة ماضي، عضو مجلس إدارة جمعية ضي الخير للأعمال الإنسانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والاستجابة للاستغاثات الطبية، بما يسهم في تعزيز رضا المواطنين والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، لاسيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.



وخلال اللقاء، أشاد الدكتور محمد هانئ غنيم، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لدعم المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية، مثمنًا التعاون القائم بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم القوافل الطبية والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.



وأعرب مسئولو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال اللقاء، عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد هانئ غنيم، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على التعاون المثمر والتنسيق والدعم المقدم خلال أعمال القافلة، بما ساهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين، كما أعربوا عن تقديرهم لمؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية، لدورها في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدين أن هذه القافلة تمثل بداية للتعاون بين اللجنة والمؤسسة، والعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة ضي الخير، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المزيد من القوافل الطبية التي تستهدف مختلف المواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.



وأكدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية.